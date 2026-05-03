إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن "إيران قدمت ردًا مكوّنًا من 14 بندًا إلى الوسيط الباكستاني، في إطار تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة،...

2026-05-03T20:47+0000

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الرد الإيراني جاء في أعقاب مقترح أمريكي مكوّن من 9 بنود، حيث تضمن إلى جانب التأكيد على الخطوط الحمراء لطهران، خارطة طريق محددة لإنهاء الحرب المفروضة".وأضافت أن "الرسالة أُرسلت عبر القنوات الرسمية وبعد استكمال الإجراءات المعتادة والحصول على الموافقات اللازمة داخل المؤسسات المعنية"، مشيرة إلى أن "استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، يعكس جدّية طهران في متابعة حقوقها ومصالحها، رغم أجواء الشك تجاه الجانب الأمريكي".ونفت الوكالة صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام العربية، بشأن تفاصيل الإطار الإيراني المقترح، معتبرة أن "ما جرى تداوله يعود في الأساس إلى مقترح أمريكي قُدّم قبل نحو 20 يومًا، وتم تحديثه مرات عدة".وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة قامت لاحقًا بتعديل مقترحها ثلاث مرات، قبل تقديم عرضها الأخير المكوّن من 9 نقاط، والذي لا يتضمن الشروط السابقة، إدراكًا منها لعدم قبول إيران بها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة قدمت ردًا، عبر الجانب الباكستاني، على مقترح طهران لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندًا، مؤكدة أن "الجهات المعنية تعمل حاليًا على دراسته".وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي قدّم رده إلى باكستان بشأن الخطة الإيرانية، ونحن بصدد دراسته".ونفى المتحدث ما تردد حول تعهد إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".

