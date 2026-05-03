https://sarabic.ae/20260503/إعلام-إيران-تقدم-ردا-من-14-بندا-عبر-باكستان-لإنهاء-الحرب-وتؤكد-تمسكها-بـخطوطها-الحمراء-1113087608.html
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن "إيران قدمت ردًا مكوّنًا من 14 بندًا إلى الوسيط الباكستاني، في إطار تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة،... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T20:47+0000
2026-05-03T20:47+0000
2026-05-03T20:47+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f369033749ab179c6ca164563bf8d39.jpg
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الرد الإيراني جاء في أعقاب مقترح أمريكي مكوّن من 9 بنود، حيث تضمن إلى جانب التأكيد على الخطوط الحمراء لطهران، خارطة طريق محددة لإنهاء الحرب المفروضة".وأضافت أن "الرسالة أُرسلت عبر القنوات الرسمية وبعد استكمال الإجراءات المعتادة والحصول على الموافقات اللازمة داخل المؤسسات المعنية"، مشيرة إلى أن "استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، يعكس جدّية طهران في متابعة حقوقها ومصالحها، رغم أجواء الشك تجاه الجانب الأمريكي".ونفت الوكالة صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام العربية، بشأن تفاصيل الإطار الإيراني المقترح، معتبرة أن "ما جرى تداوله يعود في الأساس إلى مقترح أمريكي قُدّم قبل نحو 20 يومًا، وتم تحديثه مرات عدة".وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة قامت لاحقًا بتعديل مقترحها ثلاث مرات، قبل تقديم عرضها الأخير المكوّن من 9 نقاط، والذي لا يتضمن الشروط السابقة، إدراكًا منها لعدم قبول إيران بها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة قدمت ردًا، عبر الجانب الباكستاني، على مقترح طهران لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندًا، مؤكدة أن "الجهات المعنية تعمل حاليًا على دراسته".وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي قدّم رده إلى باكستان بشأن الخطة الإيرانية، ونحن بصدد دراسته".ونفى المتحدث ما تردد حول تعهد إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".
https://sarabic.ae/20260503/مستشار-المتحدث-باسم-خارجية-إيران-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-إذا-تخلت-أمريكا-عن-ممارسة-الضغوط-على-بلادنا-1113077748.html
https://sarabic.ae/20260503/نتنياهو-ترامب-يرى-أن-الضغط-الاقتصادي-على-إيران-سيمكن-من-استخراج-المواد-النووية-1113086657.html
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-أمريكي-عن-ويتكوف-الولايات-المتحدة-تجري-حاليا-مفاوضات-مع-إيران-1113086897.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ce5477663aff252adf0f4c693243127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن "إيران قدمت ردًا مكوّنًا من 14 بندًا إلى الوسيط الباكستاني، في إطار تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة، يتضمن ملامح رؤيتها لإنهاء الحرب".
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الرد الإيراني جاء في أعقاب مقترح أمريكي مكوّن من 9 بنود، حيث تضمن إلى جانب التأكيد على الخطوط الحمراء لطهران، خارطة طريق محددة لإنهاء الحرب المفروضة".
وأضافت أن "الرسالة أُرسلت عبر القنوات الرسمية وبعد استكمال الإجراءات المعتادة والحصول على الموافقات اللازمة داخل المؤسسات المعنية"، مشيرة إلى أن "استمرار المسار الدبلوماسي عبر باكستان، يعكس جدّية طهران في متابعة حقوقها ومصالحها، رغم أجواء الشك تجاه الجانب الأمريكي".
ونفت الوكالة صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام العربية، بشأن تفاصيل الإطار الإيراني المقترح، معتبرة أن "ما جرى تداوله يعود في الأساس إلى مقترح أمريكي قُدّم قبل نحو 20 يومًا، وتم تحديثه مرات عدة".
وأوضحت أن "المقترح الذي تحدثت عنه "الجزيرة" تضمن وقف التخصيب لمدة 15 عامًا، وتحديد نسب إنتاج اليورانيوم، إضافة إلى ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز"، مؤكدة أن "طهران رفضت تلك البنود بشكل قاطع".
وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة قامت لاحقًا بتعديل مقترحها ثلاث مرات، قبل تقديم عرضها الأخير المكوّن من 9 نقاط، والذي لا يتضمن الشروط السابقة، إدراكًا منها لعدم قبول إيران بها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة قدمت ردًا
، عبر الجانب الباكستاني، على مقترح طهران لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندًا، مؤكدة أن "الجهات المعنية تعمل حاليًا على دراسته".
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي قدّم رده إلى باكستان
بشأن الخطة الإيرانية، ونحن بصدد دراسته".
وأوضح بقائي أن المقترح الإيراني "لا يتضمن أي بنود تتعلق بالملف النووي"، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات بشأن هذا الملف في المرحلة الحالية، مع تركيز الجهود على إنهاء الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
ونفى المتحدث ما تردد حول تعهد إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات، على حد قوله.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".
كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وافقت على الدخول في جولة مفاوضات جديدة
بوساطة باكستانية، رغم "الشكوك العميقة" في نوايا واشنطن بسبب تكرارها نقض الاتفاقات، مضيفًا أن طهران مستعدة لمواصلة المسار السياسي إذا تخلت واشنطن عن سياسة "المطالب المفرطة" واللغة والأفعال "الاستفزازية"، وفق تعبيره.
من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".