إعلام أمريكي عن ويتكوف: الولايات المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع إيران

ذكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تجري حاليًا مفاوضات مع إيران"، وذلك بعدما أفادت طهران بأنها تلقت ردًا... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ويتكوف، قوله بشأن المفاوضات حول تسوية الصراع مع إيران: "نحن منخرطون حاليًا في المفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع إيران "عالقة"، مشيرًا إلى أن المقترح الإيراني الأخير "غير مقبول"، وفق تعبيره.وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق من اليوم، عن رد رسمي من طهران، مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن مؤقتة.وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف "ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين".وبحسب وكالة "تسنيم"، يتضمن الرد الإيراني "خريطة طريق واضحة"، تعبّر عن "الخطوط الحمراء" لطهران، وتمت الموافقة عليها داخل مؤسسات صنع القرار قبل إرسالها، على حد قولها.كما يشدد الرد الإيراني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك "شرطًا أساسيًا لأي تسوية".وبحسب "تسنيم"، تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرارـ التي لحقت بها نتيجة الحرب.

