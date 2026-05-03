إعلام أمريكي عن ويتكوف: الولايات المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
إعلام أمريكي عن ويتكوف: الولايات المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع إيران
ذكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تجري حاليًا مفاوضات مع إيران"، وذلك بعدما أفادت طهران بأنها تلقت ردًا... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ويتكوف، قوله بشأن المفاوضات حول تسوية الصراع مع إيران: "نحن منخرطون حاليًا في المفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع إيران "عالقة"، مشيرًا إلى أن المقترح الإيراني الأخير "غير مقبول"، وفق تعبيره.وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق من اليوم، عن رد رسمي من طهران، مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن مؤقتة.وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف "ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين".وبحسب وكالة "تسنيم"، يتضمن الرد الإيراني "خريطة طريق واضحة"، تعبّر عن "الخطوط الحمراء" لطهران، وتمت الموافقة عليها داخل مؤسسات صنع القرار قبل إرسالها، على حد قولها.كما يشدد الرد الإيراني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك "شرطًا أساسيًا لأي تسوية".وبحسب "تسنيم"، تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرارـ التي لحقت بها نتيجة الحرب.
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
ذكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تجري حاليًا مفاوضات مع إيران"، وذلك بعدما أفادت طهران بأنها تلقت ردًا أمريكيًا، عبر الوسيط الباكستاني، على مقترحها لإنهاء الحرب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ويتكوف، قوله بشأن المفاوضات حول تسوية الصراع مع إيران: "نحن منخرطون حاليًا في المفاوضات".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع إيران "عالقة"، مشيرًا إلى أن المقترح الإيراني الأخير "غير مقبول"، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أن بلاده قامت "بدراسة الاقتراح الإيراني، بشكل كامل، لكنه غير جيد بالنسبة لنا".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق من اليوم، عن رد رسمي من طهران، مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن مؤقتة.
وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف "ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
‏ترامب: درسنا اقتراح إيران وهو غير جيد بالنسبة لنا
17:40 GMT
وبحسب وكالة "تسنيم"، يتضمن الرد الإيراني "خريطة طريق واضحة"، تعبّر عن "الخطوط الحمراء" لطهران، وتمت الموافقة عليها داخل مؤسسات صنع القرار قبل إرسالها، على حد قولها.
ويتمثل أحد أبرز البنود في مطالبة إيران بضمانات بعدم الاعتداء عليها مستقبلًا، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من "محيطها الإقليمي".
كما يشدد الرد الإيراني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك "شرطًا أساسيًا لأي تسوية".
وبحسب "تسنيم"، تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرارـ التي لحقت بها نتيجة الحرب.
