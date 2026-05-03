إعلام أمريكي عن ويتكوف: الولايات المتحدة تجري حاليا مفاوضات مع إيران
سبوتنيك عربي
ذكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تجري حاليًا مفاوضات مع إيران"، وذلك بعدما أفادت طهران بأنها تلقت ردًا...
2026-05-03T19:48+0000
ذكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تجري حاليًا مفاوضات مع إيران"، وذلك بعدما أفادت طهران بأنها تلقت ردًا أمريكيًا، عبر الوسيط الباكستاني، على مقترحها لإنهاء الحرب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ويتكوف، قوله بشأن المفاوضات حول تسوية الصراع مع إيران: "نحن منخرطون حاليًا في المفاوضات".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع إيران "عالقة"، مشيرًا إلى أن المقترح الإيراني الأخير "غير مقبول"، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أن بلاده قامت "بدراسة الاقتراح الإيراني، بشكل كامل، لكنه غير جيد بالنسبة لنا".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق من اليوم، عن رد رسمي من طهران، مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن مؤقتة.
وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف "ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين".
وبحسب وكالة "تسنيم"، يتضمن الرد الإيراني "خريطة طريق واضحة"، تعبّر عن "الخطوط الحمراء" لطهران، وتمت الموافقة عليها داخل مؤسسات صنع القرار قبل إرسالها، على حد قولها.
ويتمثل أحد أبرز البنود في مطالبة إيران بضمانات بعدم الاعتداء عليها مستقبلًا، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من "محيطها الإقليمي".
كما يشدد الرد الإيراني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك "شرطًا أساسيًا لأي تسوية".
وبحسب "تسنيم"، تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرارـ التي لحقت بها نتيجة الحرب.