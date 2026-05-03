الخارجية الإيرانية: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا بإنهاء الحرب المقدم عبر الوسيط الباكستاني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت ردًا، عبر الجانب الباكستاني، على مقترح طهران لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندًا، مؤكدة أن...

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي قدّم رده إلى باكستان بشأن الخطة الإيرانية، ونحن بصدد دراسته". وأوضح بقائي أن المقترح الإيراني "لا يتضمن أي بنود تتعلق بالملف النووي"، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات بشأن هذا الملف في المرحلة الحالية، مع تركيز الجهود على إنهاء الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".

