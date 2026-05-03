الخارجية الإيرانية: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا بإنهاء الحرب المقدم عبر الوسيط الباكستاني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت ردًا، عبر الجانب الباكستاني، على مقترح طهران لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندًا، مؤكدة أن...
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت ردًا، عبر الجانب الباكستاني، على مقترح طهران لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندًا، مؤكدة أن "الجهات المعنية تعمل حاليًا على دراسته".
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن "الجانب الأمريكي قدّم رده إلى باكستان
بشأن الخطة الإيرانية، ونحن بصدد دراسته".
وأوضح بقائي أن المقترح الإيراني "لا يتضمن أي بنود تتعلق بالملف النووي"، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات
بشأن هذا الملف في المرحلة الحالية، مع تركيز الجهود على إنهاء الحرب في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
ونفى المتحدث ما تردد حول تعهد إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات، على حد قوله.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".
كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وافقت على الدخول في جولة مفاوضات جديدة
بوساطة باكستانية، رغم "الشكوك العميقة" في نوايا واشنطن بسبب تكرارها نقض الاتفاقات، مضيفًا أن طهران مستعدة لمواصلة المسار السياسي إذا تخلت واشنطن عن سياسة "المطالب المفرطة" واللغة والأفعال "الاستفزازية"، وفق تعبيره.
من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".