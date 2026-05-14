https://sarabic.ae/20260514/عراقجي-التواطؤ-مع-إسرائيل-أمر-لا-يغتفر-والعداء-لإيران-رهان-أحمق-1113394635.html
عراقجي: التواطؤ مع إسرائيل أمر لا يغتفر والعداء لإيران رهان أحمق
عراقجي: التواطؤ مع إسرائيل أمر لا يغتفر والعداء لإيران رهان أحمق
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن العداء لبلاده "رهان أحمق" والتعاون والتواطؤ مع إسرائيل "أمر لا يغتفر"، على حد قوله. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T05:35+0000
2026-05-14T05:35+0000
2026-05-14T05:37+0000
إسرائيل
إيران
حول العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62f02d2364b9b86d9e8c7aff4d20a2d6.jpg
وجاء تصريح عراقجي، مساء أمس الأربعاء، تعليقًا على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيام بـ"زيارة سرية" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.ونشر عراقجي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها إن "نتنياهو كشف الآن علنًا ما كانت نقلته المؤسسات الأمنية الإيرانية إلى قيادتنا منذ فترة".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "أولئك الذين يلعبون دورًا في التواطؤ مع إسرائيل، لبث الفرقة، يجب أن يكونوا محل مساءلة"، وفق تعبيره.وفي بيان لها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي للبلاد.وأكدت الإمارات، في بيان توضيحي اليوم الخميس، أن "علاقاتها مع إسرائيل، علاقات معلنة وواضحة، جاءت ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن رسميًا"، مشددة على أنها "لا تقوم على السرية أو أي ترتيبات خفية".وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.
https://sarabic.ae/20260510/الإمارات-تؤكد-تضامنها-الكامل-مع-الكويت-عقب-الهجمات-بالطائرات-المسيرة--1113302518.html
https://sarabic.ae/20260513/الحرس-الثوري-عبور-ناقلات-النفط-من-مضيق-هرمز-دون-إذن-إيران-ليس-ممكنا-1113377088.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_fbb2faf5f404a695338519f793c364e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, إيران, حول العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, حول العالم, الأخبار
عراقجي: التواطؤ مع إسرائيل أمر لا يغتفر والعداء لإيران رهان أحمق
05:35 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 05:37 GMT 14.05.2026)
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن العداء لبلاده "رهان أحمق" والتعاون والتواطؤ مع إسرائيل "أمر لا يغتفر"، على حد قوله.
وجاء تصريح عراقجي، مساء أمس الأربعاء، تعليقًا على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيام بـ"زيارة سرية" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ونشر عراقجي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها إن "نتنياهو كشف الآن علنًا ما كانت نقلته المؤسسات الأمنية الإيرانية إلى قيادتنا منذ فترة".
وأضاف عراقجي: "العداء للشعب الإيراني العظيم هو رهان أحمق، والتعاون والتواطؤ مع إسرائيل في هذا الطريق أمر لا يغتفر"، على حد قوله.
وتابع وزير الخارجية الإيراني
: "أولئك الذين يلعبون دورًا في التواطؤ مع إسرائيل، لبث الفرقة، يجب أن يكونوا محل مساءلة"، وفق تعبيره.
وفي بيان لها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي للبلاد.
وأكدت الإمارات، في بيان توضيحي اليوم الخميس، أن "علاقاتها مع إسرائيل، علاقات معلنة وواضحة، جاءت ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن رسميًا"، مشددة على أنها "لا تقوم على السرية أو أي ترتيبات خفية".
وأوضحت أن "ما يتم تداوله حول وجود زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس له من الصحة، ما لم يصدر بشأنه إعلان رسمي من الجهات المختصة في الدولة".
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".
وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني
، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".
وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات" وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".
وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل
تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".
وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025 - 2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.