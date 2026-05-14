عراقجي: التواطؤ مع إسرائيل أمر لا يغتفر والعداء لإيران رهان أحمق

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن العداء لبلاده "رهان أحمق" والتعاون والتواطؤ مع إسرائيل "أمر لا يغتفر"، على حد قوله. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T05:35+0000

وجاء تصريح عراقجي، مساء أمس الأربعاء، تعليقًا على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيام بـ"زيارة سرية" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.ونشر عراقجي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها إن "نتنياهو كشف الآن علنًا ما كانت نقلته المؤسسات الأمنية الإيرانية إلى قيادتنا منذ فترة".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "‌أولئك الذين يلعبون دورًا في التواطؤ مع إسرائيل، لبث الفرقة، يجب أن يكونوا محل مساءلة"، وفق تعبيره.وفي بيان لها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي للبلاد.وأكدت الإمارات، في بيان توضيحي اليوم الخميس، أن "علاقاتها مع إسرائيل، علاقات معلنة وواضحة، جاءت ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن رسميًا"، مشددة على أنها "لا تقوم على السرية أو أي ترتيبات خفية".وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.

