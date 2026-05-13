https://sarabic.ae/20260513/الحرس-الثوري-عبور-ناقلات-النفط-من-مضيق-هرمز-دون-إذن-إيران-ليس-ممكنا-1113377088.html

الحرس الثوري: عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن إيران ليس ممكنا

الحرس الثوري: عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن إيران ليس ممكنا

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الشؤون الثقافية والحرب النفسية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال سعيد سياه سراني، اليوم الأربعاء، بأن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T13:45+0000

2026-05-13T13:45+0000

2026-05-13T13:45+0000

إيران

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ساه يراني جاءت بمناسبة ذكرى أربعينية مقتل قائد بحرية الحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.وقال القائد العسكري الإيراني: "إذا أرادت أمريكا ورئيسها ترامب أن يرتكبا خطأ ما، فسنحوّل الخليج إلى أكبر مقبرة مائية لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز)".وشدد الأدميرال "سياه سراني" على أن "القوات المسلحة الإيرانية لم تخض بعد حربا ضد أمريكا في البحر، بل تم تنفيذ إغلاق ذكي ومحكم لمضيق هرمز ولا تزال الحرب غير المتكافئة ضد العدو قائمة، ونعد الشعب الإيراني بأننا لن نتردد لحظة في حماية المضيق".وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية: "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأضافت المصادر: "إيران أكدت لباكستان أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز موقفها بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير موثوقة".وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260512/إيران-مشروع-قرار-مضيق-هرمز-محاولة-لتسييس-الأمن-البحري-وتجاهل-أسباب-التوتر-في-المنطقة-1113340733.html

https://sarabic.ae/20260513/البنتاغون-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تناهز-29-مليار-دولار-1113367493.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار