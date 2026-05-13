https://sarabic.ae/20260513/البنتاغون-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تناهز-29-مليار-دولار-1113367493.html

البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار

البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدَّر بـ4 مليارات دولار، مقارنة بالتقديرات التي أُعلنت... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T07:36+0000

2026-05-13T07:36+0000

2026-05-13T07:36+0000

البنتاغون الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg

وجاء الإعلان في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الذي يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تداعيات الحرب وتأثيرها على مستوى الجهوزية العسكرية الأمريكية.وأضاف هيرست: "هذه الأرقام تخضع لمراجعة مستمرة من قبل هيئة الأركان المشتركة وفرق التدقيق والرقابة المالية الداخلية".وخلال الجلسة، أدلى كل من هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن مشروع ميزانية دفاعية مقترحة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، إلى جانب القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون جولز هيرست، حيث طُلب منهم تقديم تحديث رسمي حول الكلفة الإجمالية للحرب.وفي السياق ذاته، أشار خبير من كلية هارفارد كينيدي، في أبريل الماضي، إلى أن استمرار الصراع مع إيران، قد يرفع التكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب الأمريكيين إلى نحو تريليون دولار.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارا بحريا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرا".ومنذ ذلك الحين، ما تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260511/إعلام-الحرب-الأمريكية-على-إيران-كلفت-خزائن-واشنطن-أكثر-من-77-مليار-دولار-1113317099.html

https://sarabic.ae/20260510/نتنياهو-الحرب-على-إيران-لم-تنته-ويجب-إخراج-اليورانيوم-عالي-التخصيب-1113303559.html

https://sarabic.ae/20260510/ترامب-يتهم-إيران-بخداع-أمريكا-لنحو-نصف-قرن-1113307294.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم