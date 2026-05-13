البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260513/البنتاغون-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تناهز-29-مليار-دولار-1113367493.html
البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار
البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدَّر بـ4 مليارات دولار، مقارنة بالتقديرات التي أُعلنت... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T07:36+0000
2026-05-13T07:36+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg
وجاء الإعلان في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الذي يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تداعيات الحرب وتأثيرها على مستوى الجهوزية العسكرية الأمريكية.وأضاف هيرست: "هذه الأرقام تخضع لمراجعة مستمرة من قبل هيئة الأركان المشتركة وفرق التدقيق والرقابة المالية الداخلية".وخلال الجلسة، أدلى كل من هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن مشروع ميزانية دفاعية مقترحة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، إلى جانب القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون جولز هيرست، حيث طُلب منهم تقديم تحديث رسمي حول الكلفة الإجمالية للحرب.وفي السياق ذاته، أشار خبير من كلية هارفارد كينيدي، في أبريل الماضي، إلى أن استمرار الصراع مع إيران، قد يرفع التكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب الأمريكيين إلى نحو تريليون دولار.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارا بحريا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرا".ومنذ ذلك الحين، ما تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260511/إعلام-الحرب-الأمريكية-على-إيران-كلفت-خزائن-واشنطن-أكثر-من-77-مليار-دولار-1113317099.html
https://sarabic.ae/20260510/نتنياهو-الحرب-على-إيران-لم-تنته-ويجب-إخراج-اليورانيوم-عالي-التخصيب-1113303559.html
https://sarabic.ae/20260510/ترامب-يتهم-إيران-بخداع-أمريكا-لنحو-نصف-قرن-1113307294.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be5881d45c43b1d57aa7b18f056ca23a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم

البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار

07:36 GMT 13.05.2026
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
تابعنا عبر
كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدَّر بـ4 مليارات دولار، مقارنة بالتقديرات التي أُعلنت نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وجاء الإعلان في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الذي يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تداعيات الحرب وتأثيرها على مستوى الجهوزية العسكرية الأمريكية.
وقال جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون، إن "التقديرات الجديدة تشمل تحديثات تتعلق بإصلاح واستبدال المعدات العسكرية، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المتزايدة المرتبطة بالعمليات العسكرية".
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
إعلام: الحرب الأمريكية على إيران كلفت خزائن واشنطن أكثر من 77 مليار دولار
11 مايو, 04:31 GMT
وأضاف هيرست: "هذه الأرقام تخضع لمراجعة مستمرة من قبل هيئة الأركان المشتركة وفرق التدقيق والرقابة المالية الداخلية".

ويفوق الرقم الجديد بنحو 4 مليارات دولار، التقديرات التي قدمها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، قبل أسبوعين، خلال جلسة استماع خاصة بالميزانية في الكابيتول (مقر السلطة التشريعية).

وخلال الجلسة، أدلى كل من هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن مشروع ميزانية دفاعية مقترحة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، إلى جانب القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون جولز هيرست، حيث طُلب منهم تقديم تحديث رسمي حول الكلفة الإجمالية للحرب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته ويجب إخراج اليورانيوم عالي التخصيب
10 مايو, 16:47 GMT
وفي السياق ذاته، أشار خبير من كلية هارفارد كينيدي، في أبريل الماضي، إلى أن استمرار الصراع مع إيران، قد يرفع التكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب الأمريكيين إلى نحو تريليون دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في7 مايو/ أيار الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعّد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.

وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
ترامب يتهم إيران بخداع أمريكا لنحو نصف قرن
10 مايو, 18:49 GMT
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارا بحريا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرا".
ومنذ ذلك الحين، ما تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала