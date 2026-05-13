البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولار
كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدَّر بـ4 مليارات دولار، مقارنة بالتقديرات التي أُعلنت... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T07:36+0000
كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدَّر بـ4 مليارات دولار، مقارنة بالتقديرات التي أُعلنت نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وجاء الإعلان في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الذي يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تداعيات الحرب وتأثيرها على مستوى الجهوزية العسكرية الأمريكية.
وقال جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون، إن "التقديرات الجديدة تشمل تحديثات تتعلق بإصلاح واستبدال المعدات العسكرية، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المتزايدة المرتبطة بالعمليات العسكرية".
وأضاف هيرست: "هذه الأرقام تخضع لمراجعة مستمرة من قبل هيئة الأركان المشتركة وفرق التدقيق والرقابة المالية الداخلية".
ويفوق الرقم الجديد بنحو 4 مليارات دولار، التقديرات التي قدمها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، قبل أسبوعين، خلال جلسة استماع خاصة بالميزانية في الكابيتول (مقر السلطة التشريعية).
وخلال الجلسة، أدلى كل من هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن مشروع ميزانية دفاعية مقترحة بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، إلى جانب القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون جولز هيرست، حيث طُلب منهم تقديم تحديث رسمي حول الكلفة الإجمالية للحرب
.
وفي السياق ذاته، أشار خبير من كلية هارفارد كينيدي، في أبريل الماضي، إلى أن استمرار الصراع مع إيران، قد يرفع التكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب الأمريكيين إلى نحو تريليون دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في7 مايو/ أيار الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعّد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان
، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارا بحريا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرا".
ومنذ ذلك الحين، ما تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين
تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.