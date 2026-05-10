ترامب يتهم إيران بخداع أمريكا لنحو نصف قرن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "إيران لن ترى مجددًا الأموال التي منحها لها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "إيران لن ترى مجددًا الأموال التي منحها لها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن "إيران لن تكرر معنا ما فعلته مع أوباما"، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية السابقة منحت طهران فرصة كبيرة للحياة عبر الأموال التي حصلت عليها بموجب الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن "إيران لن تحصل مرة أخرى على مثل تلك الأموال أبداً"، لافتاً إلى أن إدارة أوباما نقلت إلى طهران نحو 1.7 مليار دولار، على حد تعبيره.
كما قال إن "المبلغ كان ضخمًا للغاية لدرجة أن الإيرانيين لم يصدقوا ما يحدث"، مضيفًا أن "كل بنك في واشنطن العاصمة وفيرجينيا وماريلاند تم إفراغه لتأمين الأموال".
واتهم ترامب، إيران بأنها كانت تلاعب الولايات المتحدة وبقية العالم لمدة 47 عامًا، مؤكدًا أن "طهران لن تخدع بلدنا العظيم مرة أخرى، ولن تضحك علينا بعد الآن".
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن إيران أرسلت ردها الرسمي
على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس السبت، بأنه يتوقع الليلة ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.