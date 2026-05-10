https://sarabic.ae/20260510/ترامب-يتهم-إيران-بخداع-أمريكا-لنحو-نصف-قرن-1113307294.html

ترامب يتهم إيران بخداع أمريكا لنحو نصف قرن

ترامب يتهم إيران بخداع أمريكا لنحو نصف قرن

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "إيران لن ترى مجددًا الأموال التي منحها لها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T18:49+0000

2026-05-10T18:49+0000

2026-05-10T18:49+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113049493_0:0:1802:1014_1920x0_80_0_0_959dd09af4a58ce2eaceab5004e1d97f.jpg

وأضاف ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن "إيران لن تكرر معنا ما فعلته مع أوباما"، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية السابقة منحت طهران فرصة كبيرة للحياة عبر الأموال التي حصلت عليها بموجب الاتفاق النووي.وأشار إلى أن "إيران لن تحصل مرة أخرى على مثل تلك الأموال أبداً"، لافتاً إلى أن إدارة أوباما نقلت إلى طهران نحو 1.7 مليار دولار، على حد تعبيره.كما قال إن "المبلغ كان ضخمًا للغاية لدرجة أن الإيرانيين لم يصدقوا ما يحدث"، مضيفًا أن "كل بنك في واشنطن العاصمة وفيرجينيا وماريلاند تم إفراغه لتأمين الأموال".واتهم ترامب، إيران بأنها كانت تلاعب الولايات المتحدة وبقية العالم لمدة 47 عامًا، مؤكدًا أن "طهران لن تخدع بلدنا العظيم مرة أخرى، ولن تضحك علينا بعد الآن".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260510/نتنياهو-الحرب-على-إيران-لم-تنته-ويجب-إخراج-اليورانيوم-عالي-التخصيب-1113303559.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم