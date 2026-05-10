نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته ويجب إخراج اليورانيوم عالي التخصيب

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "من الضروري تفكيك المنشآت النووية في إيران وإزالة اليورانيوم المخصب منها"، مشددا على أن ذلك يجب...

2026-05-10T16:51+0000

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، إن "إسرائيل وجهت ضربة كبيرة لإيران، لكن الحرب لم تنته بعد".وتناول نتنياهو خلال الحوار تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وفرص التوصل إلى اتفاق سلام، إضافة إلى تفاصيل حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل غرفة العمليات قبل قرار توجيه الضربة إلى إيران.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقًا تحت الأنقاض"، مؤكداً أن هذا اليورانيوم يخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوة الفضاء الأمريكية.وأضاف ترامب، أن "واشنطن ستعلم إذا حاول أي طرف الاقتراب من اليورانيوم الإيراني المخصب"، محذرًا من أن الولايات المتحدة "ستقوم بتفجيره" في تلك الحالة.وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه اعتبر أن طهران "تعرضت لهزيمة عسكرية"، مضيفًا أن القيادة الإيرانية ربما تدرك ذلك.وشدد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، زاعمًا أن إيران لا تمتلك بحرية أو قوة جوية أو أنظمة دفاع جوي فعالة.وأضاف أن "هناك أهدافًا أخرى داخل إيران ما زالت مطروحة للاستهداف"، معتبرًا أنه حتى في حال عدم ضرب تلك الأهداف، فإن إعادة بناء القدرات الإيرانية ستستغرق سنوات طويلة.كما قال ترامب، إنه كان مقتنعًا بأن إيران كانت في طريقها لامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن تدخله العسكري كان ضروريًا، ومضيفًا أن طهران "لو امتلكت سلاحًا نوويًا لاستخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

