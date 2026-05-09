بوتين: الصراع بين إيران والولايات المتحدة خطير ومعقد

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الصراع بين إيران والولايات المتحدة بأنه بالغ الخطورة والتعقيد، مؤكدًا أن روسيا تسعى لإنهاء التوترات بسرعة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T20:48+0000

2026-05-09T20:52+0000

وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى: "تفاقم الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى خسارة للجميع، ينبغي أن تكون الاتفاقيات في مصلحة جميع دول منطقة الشرق الأوسط".وأكد بوتين أن روسيا تأمل في أن ينتهي الصراع حول إيران في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "إيران تثق بنا تماما، وليس ذلك دون سبب، لأننا أولًا لم ننتهك أي اتفاقيات على الإطلاق، وثانيًا، نواصل برامجنا النووية السلمية في إيران".وأشار إلى أن "روسيا تواصل اتصالاتها مع طرفي النزاع الإيراني الإسرائيلي".ولفت بوتين إلى أنه لم يعد هناك أي أطراف مهتمة بمواصلة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "في رأيي، لم يعد هناك أي أطراف مهتمة بمواصلة المواجهة".وأكد بوتين أن مقترح نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا لا يزال مطروحًا، وأنه مقترح جيد، وقال: "لدينا خبرة في هذا المجال، ونحن الآن على استعداد لتكرار هذه التجربة، مقترحاتنا مطروحة، وأعتقد أنها مقترحات جيدة".وقال: "فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة، فهو صراع بالغ الخطورة والتعقيد. وهذا يضعنا في موقف بالغ الصعوبة، لأننا نتمتع بعلاقات جيدة مع إيران وعلاقات ودية مع دول الخليج العربي، وهذا ليس مبالغة".وأعرب بوتين عن أسفه لوفاة علي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشيدًا بطبعه وبإمكانية الحوار معه، وقال بوتين: "السيد لاريجاني، الذي وافته المنية للأسف، كان رجلاً قابلاً للحوار البنّاء، فقد كان يُصغي ويفهم ويتفاعل مع كل شيء".

