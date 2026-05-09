بوتين: الصراع بين إيران والولايات المتحدة خطير ومعقد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/بوتين-الصراع-بين-إيران-والولايات-المتحدة-خطير-ومعقد--1113287944.html
بوتين: الصراع بين إيران والولايات المتحدة خطير ومعقد
بوتين: الصراع بين إيران والولايات المتحدة خطير ومعقد
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الصراع بين إيران والولايات المتحدة بأنه بالغ الخطورة والتعقيد، مؤكدًا أن روسيا تسعى لإنهاء التوترات بسرعة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T20:48+0000
2026-05-09T20:52+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287068_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_2ae7750a4d6109b54ec742c681635042.jpg
وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى: "تفاقم الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى خسارة للجميع، ينبغي أن تكون الاتفاقيات في مصلحة جميع دول منطقة الشرق الأوسط".وأكد بوتين أن روسيا تأمل في أن ينتهي الصراع حول إيران في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "إيران تثق بنا تماما، وليس ذلك دون سبب، لأننا أولًا لم ننتهك أي اتفاقيات على الإطلاق، وثانيًا، نواصل برامجنا النووية السلمية في إيران".وأشار إلى أن "روسيا تواصل اتصالاتها مع طرفي النزاع الإيراني الإسرائيلي".ولفت بوتين إلى أنه لم يعد هناك أي أطراف مهتمة بمواصلة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "في رأيي، لم يعد هناك أي أطراف مهتمة بمواصلة المواجهة".وأكد بوتين أن مقترح نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا لا يزال مطروحًا، وأنه مقترح جيد، وقال: "لدينا خبرة في هذا المجال، ونحن الآن على استعداد لتكرار هذه التجربة، مقترحاتنا مطروحة، وأعتقد أنها مقترحات جيدة".وقال: "فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة، فهو صراع بالغ الخطورة والتعقيد. وهذا يضعنا في موقف بالغ الصعوبة، لأننا نتمتع بعلاقات جيدة مع إيران وعلاقات ودية مع دول الخليج العربي، وهذا ليس مبالغة".وأعرب بوتين عن أسفه لوفاة علي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشيدًا بطبعه وبإمكانية الحوار معه، وقال بوتين: "السيد لاريجاني، الذي وافته المنية للأسف، كان رجلاً قابلاً للحوار البنّاء، فقد كان يُصغي ويفهم ويتفاعل مع كل شيء".
https://sarabic.ae/20260509/بوتين-يستعرض-نتائج-لقاءاته-مع-القادة-المشاركين-في-الذكرى-الـ81-للنصر-1113280252.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يستعرض نتائج لقاءاته مع القادة المشاركين في الذكرى الـ81 للنصر
سبوتنيك عربي
بوتين يستعرض نتائج لقاءاته مع القادة المشاركين في الذكرى الـ81 للنصر
2026-05-09T20:48+0000
true
PT53M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287068_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_bab749a5e4008ec78e6c549f4107f062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بوتين: الصراع بين إيران والولايات المتحدة خطير ومعقد

20:48 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 20:52 GMT 09.05.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الصراع بين إيران والولايات المتحدة بأنه بالغ الخطورة والتعقيد، مؤكدًا أن روسيا تسعى لإنهاء التوترات بسرعة والحفاظ على علاقاتها الجيدة مع جميع دول الشرق الأوسط.
وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى: "تفاقم الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى خسارة للجميع، ينبغي أن تكون الاتفاقيات في مصلحة جميع دول منطقة الشرق الأوسط".
© Sputnik

وأضاف: "فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة، فهو صراع خطير ومعقد للغاية".

وأكد بوتين أن روسيا تأمل في أن ينتهي الصراع حول إيران في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن "إيران تثق بنا تماما، وليس ذلك دون سبب، لأننا أولًا لم ننتهك أي اتفاقيات على الإطلاق، وثانيًا، نواصل برامجنا النووية السلمية في إيران".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
بوتين يوضح شروط موسكو بشأن أوكرانيا ويستعرض مواقف روسيا الدولية
18:01 GMT
وأشار إلى أن "روسيا تواصل اتصالاتها مع طرفي النزاع الإيراني الإسرائيلي".
ولفت بوتين إلى أنه لم يعد هناك أي أطراف مهتمة بمواصلة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "في رأيي، لم يعد هناك أي أطراف مهتمة بمواصلة المواجهة".
وأكد بوتين أن مقترح نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا لا يزال مطروحًا، وأنه مقترح جيد، وقال: "لدينا خبرة في هذا المجال، ونحن الآن على استعداد لتكرار هذه التجربة، مقترحاتنا مطروحة، وأعتقد أنها مقترحات جيدة".

وأشار إلى أن الصراع الإيراني الأمريكي يضع روسيا في موقف حرج، إذ تربط موسكو علاقات جيدة مع كل من طهران ودول الخليج العربية.

وقال: "فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة، فهو صراع بالغ الخطورة والتعقيد. وهذا يضعنا في موقف بالغ الصعوبة، لأننا نتمتع بعلاقات جيدة مع إيران وعلاقات ودية مع دول الخليج العربي، وهذا ليس مبالغة".
وأعرب بوتين عن أسفه لوفاة علي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشيدًا بطبعه وبإمكانية الحوار معه، وقال بوتين: "السيد لاريجاني، الذي وافته المنية للأسف، كان رجلاً قابلاً للحوار البنّاء، فقد كان يُصغي ويفهم ويتفاعل مع كل شيء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала