ترامب: أتوقع ردا إيرانيا "الليلة" على المقترح الأمريكي الأخير

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأنه يتوقع "الليلة" ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: "من المفترض أن أتلقى رسالة (من إيران) الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور".وفي وقت سابق من أمس الجمعة، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

