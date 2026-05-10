https://sarabic.ae/20260510/إيران-تحذر-الدول-من-إرسال-سفن-حربية-إلى-هرمز-وتتوعد-برد-حازم-وفوري--1113304965.html

إيران تحذر الدول من إرسال سفن حربية إلى هرمز وتتوعد برد "حازم وفوري"

إيران تحذر الدول من إرسال سفن حربية إلى هرمز وتتوعد برد "حازم وفوري"

سبوتنيك عربي

حذّرت إيران، اليوم الأحد، من إرسال سفن حربية أجنبية إلى مضيق هرمز تحت ذريعة "حماية الملاحة البحرية"، متوعدة برد "حازم وفوري" على أي تحركات عسكرية تعتبرها... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T16:24+0000

2026-05-10T16:24+0000

2026-05-10T16:24+0000

أخبار إيران

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg

وقال معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن نشر أو تمركز مدمرات وسفن حربية تابعة لدول من خارج المنطقة حول مضيق هرمز يمثل "تصعيدًا للأزمة وعسكرة لممر مائي حيوي"، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف إلى التغطية على الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في المنطقة.وأضاف المسؤول الإيراني أن الأمن البحري لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية، خاصة من قبل أطراف قال إنها تسهم، "من خلال الدعم أو المشاركة أو الصمت"، في استمرار العدوان والحصار وخلق حالة التوتر الإقليمي.وشدد على أن مضيق هرمز "ليس ملكًا مشتركًا للقوى الخارجية"، بل ممر مائي حساس يقع بمحاذاة دول ساحلية، مؤكدًا أن لإيران، بصفتها دولة مطلة على المضيق، الحق في ممارسة سيادتها وتحديد الترتيبات القانونية المرتبطة به.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن باريس أعلنت أن السفينة الحربية المرسلة مخصصة لإزالة الألغام ومرافقة السفن عقب عودة الهدوء، لكنه أكد أن إيران "وحدها القادرة على ضمان الأمن في المضيق سواء في زمن الحرب أو السلم"، بحسب تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس السبت، بأنه يتوقع الليلة ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260510/البرلمان-الإيراني-عصر-الإملاءات-انتهى-ومضيق-هرمز-لن-يفتح-عسكريا-1113302273.html

https://sarabic.ae/20260510/إيران-تعلن-استخدام-غواصات-دولفين-في-مضيق-هرمز-1113296141.html

https://sarabic.ae/20260510/الجيش-الإيراني-يوجه-تحذيرا-للدول-الداعمة-للعقوبات-الأمريكية-بشأن-مضيق-هرمز-1113293053.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , باكستان