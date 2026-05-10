البرلمان الإيراني: عصر الإملاءات انتهى ومضيق هرمز لن يفتح عسكريا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
البرلمان الإيراني: عصر الإملاءات انتهى ومضيق هرمز لن يفتح عسكريا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، اليوم الأحد، أن "مضيق هرمز لن يُفتح عبر أي عملية عسكرية"، مشددًا على أن "عصر الإملاءات على إيران انتهى إلى غير... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وخلال كلمة له في جلسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أشاد نيكزاد، بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مستعرضًا ما وصفه بدور المجلس في إدارة شؤون البلاد خلال الحرب المفروضة الأخيرة، التي أقر خلالها موازنة عام 2026.وقال إن "الحرب أثبتت أن النصر لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالإرادة والذكاء العملياتي والصبر"، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرضتا لـ"هزيمة استراتيجية" في مواجهة إيران، جسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف أن من "فشلوا في الميدان لن يحققوا أهدافهم على طاولة الدبلوماسية"، مؤكدًا أن الملاحة في مضيق هرمز كانت تتم بصورة آمنة ومستقرة بفضل السياسة الإيرانية المسؤولة، داعيًا العالم إلى "الاعتياد على النظام الجديد لهذا الممر الاستراتيجي".كما دعا نيكزاد، القوات الأجنبية إلى مغادرة منطقة غرب آسيا، معتبرًا أن "الهزائم المتتالية للعدو لن تتوقف إلا بقبول شروط الشعب الإيراني".أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية - إرنا، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس السبت، بأنه يتوقع الليلة ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
13:47 GMT 10.05.2026
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، اليوم الأحد، أن "مضيق هرمز لن يُفتح عبر أي عملية عسكرية"، مشددًا على أن "عصر الإملاءات على إيران انتهى إلى غير رجعة".
وخلال كلمة له في جلسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أشاد نيكزاد، بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مستعرضًا ما وصفه بدور المجلس في إدارة شؤون البلاد خلال الحرب المفروضة الأخيرة، التي أقر خلالها موازنة عام 2026.
وقال إن "الحرب أثبتت أن النصر لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالإرادة والذكاء العملياتي والصبر"، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرضتا لـ"هزيمة استراتيجية" في مواجهة إيران، جسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأضاف أن من "فشلوا في الميدان لن يحققوا أهدافهم على طاولة الدبلوماسية"، مؤكدًا أن الملاحة في مضيق هرمز كانت تتم بصورة آمنة ومستقرة بفضل السياسة الإيرانية المسؤولة، داعيًا العالم إلى "الاعتياد على النظام الجديد لهذا الممر الاستراتيجي".
كما دعا نيكزاد، القوات الأجنبية إلى مغادرة منطقة غرب آسيا، معتبرًا أن "الهزائم المتتالية للعدو لن تتوقف إلا بقبول شروط الشعب الإيراني".
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية - إرنا، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس السبت، بأنه يتوقع الليلة ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
