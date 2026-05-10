البرلمان الإيراني: عصر الإملاءات انتهى ومضيق هرمز لن يفتح عسكريا

سبوتنيك عربي

10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T13:47+0000

وخلال كلمة له في جلسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أشاد نيكزاد، بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مستعرضًا ما وصفه بدور المجلس في إدارة شؤون البلاد خلال الحرب المفروضة الأخيرة، التي أقر خلالها موازنة عام 2026.وقال إن "الحرب أثبتت أن النصر لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالإرادة والذكاء العملياتي والصبر"، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرضتا لـ"هزيمة استراتيجية" في مواجهة إيران، جسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف أن من "فشلوا في الميدان لن يحققوا أهدافهم على طاولة الدبلوماسية"، مؤكدًا أن الملاحة في مضيق هرمز كانت تتم بصورة آمنة ومستقرة بفضل السياسة الإيرانية المسؤولة، داعيًا العالم إلى "الاعتياد على النظام الجديد لهذا الممر الاستراتيجي".كما دعا نيكزاد، القوات الأجنبية إلى مغادرة منطقة غرب آسيا، معتبرًا أن "الهزائم المتتالية للعدو لن تتوقف إلا بقبول شروط الشعب الإيراني".أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية - إرنا، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس السبت، بأنه يتوقع الليلة ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

