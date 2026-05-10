الجيش الإيراني يوجه تحذيرا للدول الداعمة للعقوبات الأمريكية بشأن مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإيراني يوجه تحذيرا للدول الداعمة للعقوبات الأمريكية بشأن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، اليوم الأحد، أن بلاده لم تتأثر عسكريا أو سياسيا خلال الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن "أهداف العدو لم تتحقق"، وأن... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وشدد نيا في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، على أن إيران ستتعامل مستقبلا بشكل مختلف مع الدول التي تنخرط في سياسة العقوبات الأمريكية، قائلا: "من الآن فصاعدا، الدول التي تتبع أمريكا في فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز". وفي سياق حديثه عن مجريات الحرب، أوضح المتحدث العسكري أن القوات الإيرانية واصلت أداءها القتالي خلال العمليات، ونفذت ضربات هجومية ودفاعية، مشيرا إلى استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، مع التأكيد على أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية "لا يزال محفوظا ومطورا". كما أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني، أكرمي نيا، إلى استمرار تعزيز الجاهزية العسكرية الإيرانية، عبر تحديث الخطط الدفاعية والهجومية وتطوير منظومات الرصد والحرب الإلكترونية، لافتا إلى أن طهران رصدت خلال الحرب محاولات اختراق واستخدام تقنيات متقدمة للتشويش، وتم التعامل معها، وفق تعبيره. وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وفق تعبيره.وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر".وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
06:51 GMT 10.05.2026
أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، اليوم الأحد، أن بلاده لم تتأثر عسكريا أو سياسيا خلال الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن "أهداف العدو لم تتحقق"، وأن التماسك الداخلي في إيران ازداد قوة بدلا من أن يتراجع، على حد قوله.
وشدد نيا في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، على أن إيران ستتعامل مستقبلا بشكل مختلف مع الدول التي تنخرط في سياسة العقوبات الأمريكية، قائلا: "من الآن فصاعدا، الدول التي تتبع أمريكا في فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز".

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار ما وصفه بـ"إعادة صياغة معادلات الردع"، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران، مؤكدا أن بلاده تمتلك القدرة على التأثير في حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وفي سياق حديثه عن مجريات الحرب، أوضح المتحدث العسكري أن القوات الإيرانية واصلت أداءها القتالي خلال العمليات، ونفذت ضربات هجومية ودفاعية، مشيرا إلى استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، مع التأكيد على أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية "لا يزال محفوظا ومطورا".
كما أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني، أكرمي نيا، إلى استمرار تعزيز الجاهزية العسكرية الإيرانية، عبر تحديث الخطط الدفاعية والهجومية وتطوير منظومات الرصد والحرب الإلكترونية، لافتا إلى أن طهران رصدت خلال الحرب محاولات اختراق واستخدام تقنيات متقدمة للتشويش، وتم التعامل معها، وفق تعبيره.
تقارير: إسرائيل أنشأت قاعدة سرية بالعراق لدعم حربها على إيران
02:17 GMT
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة "تنتظر رد إيران على مقترح التسوية المطروح"، مجددا موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وفق تعبيره.
وأضاف: "إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز وهذا أمر غير مقبول، وموقف الرئيس ترامب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدًا ويجب معالجة الأمر".
وتابع: "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك، وما حصل يوم أمس (الخميس) مع إيران، منفصل عن عملية "الغضب الملحمي"، وإذا أطلقت علينا (إيران) صواريخ فسوف نرد".
إعلام: إيران تقدم ردا من 14 بندا عبر باكستان لإنهاء الحرب وتؤكد تمسكها بـ"خطوطها الحمراء"
3 مايو, 20:47 GMT
وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تقديرات الاستخبارات الأمريكية بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية "غير صحيحة"، مؤكدًا أن "مخزون الصواريخ وقدرات منصات الإطلاق لدى طهران، ارتفعت إلى 120% مقارنة بما كانت عليه، في 28 فبراير(شباط الماضي)"، على حد قوله.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
