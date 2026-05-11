إعلام: الحرب الأمريكية على إيران كلفت خزائن واشنطن أكثر من 77 مليار دولار

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الحرب الأمريكية على إيران كلفت خزائن واشنطن أكثر من 77 مليار دولار
سبوتنيك عربي
2026-05-11T04:31+0000
2026-05-11T05:09+0000
ويعرض الموقع البيانات المحدثة في الوقت الفعلي، محتسبًا الأموال اللازمة لصيانة الأفراد، والسفن المنتشرة في المنطقة، والمصاريف الأخرى ذات الصلة. وتعتمد منهجية الحساب على تقرير قدمته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى الكونغرس، أشار إلى أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل التكاليف لاحقًا إلى مليار دولار يوميًا. ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية في اليوم التالي نقلاً عن مصادر مطلعة بأن المبلغ المذكور لم يشمل تكاليف ترميم المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المتضررة، لافتة إلى أن التكاليف الفعلية كانت تقريبًا ضعف ذلك الرقم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في7 مايو/ أيار الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل/ نيسان، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.إعلام: بريطانيا وفرنسا تترأسان اليوم اجتماعًا لوزراء دفاع نحو 40 دولة بشأن مضيق هرمز
إعلام: الحرب الأمريكية على إيران كلفت خزائن واشنطن أكثر من 77 مليار دولار

04:31 GMT 11.05.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 11.05.2026)
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
بلغت تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران أكثر من 77 مليار دولار بحلول اليوم الـ 71 للعملية، وفقًا لبيانات موقع "متتبع تكاليف الحرب الإيرانية".
ويعرض الموقع البيانات المحدثة في الوقت الفعلي، محتسبًا الأموال اللازمة لصيانة الأفراد، والسفن المنتشرة في المنطقة، والمصاريف الأخرى ذات الصلة.
وتعتمد منهجية الحساب على تقرير قدمته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى الكونغرس، أشار إلى أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل التكاليف لاحقًا إلى مليار دولار يوميًا.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، ذكر وكيل وزارة الدفاع والمراقب المالي جولز هيرست، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في النزاع مع إيران بلغت حوالي 25 مليار دولار.

ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية في اليوم التالي نقلاً عن مصادر مطلعة بأن المبلغ المذكور لم يشمل تكاليف ترميم المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المتضررة، لافتة إلى أن التكاليف الفعلية كانت تقريبًا ضعف ذلك الرقم.
وسلمت إيران، أمس الأحد، للوسيط الباكستاني ردها على أحدث مقترح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في7 مايو/ أيار الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل/ نيسان، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
