https://sarabic.ae/20260512/إيران-مشروع-قرار-مضيق-هرمز-محاولة-لتسييس-الأمن-البحري-وتجاهل-أسباب-التوتر-في-المنطقة-1113340733.html

إيران: مشروع قرار مضيق هرمز محاولة لتسييس الأمن البحري وتجاهل أسباب التوتر في المنطقة

إيران: مشروع قرار مضيق هرمز محاولة لتسييس الأمن البحري وتجاهل أسباب التوتر في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز المطروح داخل مجلس الأمن يمثل محاولة لتحويل... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T06:01+0000

2026-05-12T06:01+0000

2026-05-12T06:01+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg

وأوضح غريب آبادي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة وعدداً من حلفائها الإقليميين يسعون إلى إعادة صياغة النقاش داخل مجلس الأمن بطريقة تتجاهل جذور الأزمة الحقيقية"، معتبراً أن "التركيز على ملف الملاحة البحرية بمعزل عن التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة يعكس توجهاً انتقائياً وغير متوازن".وأشار إلى أن مبدأ حرية الملاحة يعد من المبادئ القانونية المعترف بها دولياً، لكنه شدد على ضرورة عدم استخدامه بصورة سياسية أو بمعزل عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن أي تحرك يتعلق بأمن الملاحة في المنطقة يجب أن يأخذ بالاعتبار التهديدات العسكرية والحصار واستخدام القوة.وأضاف المسؤول الإيراني، أن "تجاهل الدور الأمريكي والإسرائيلي في تصعيد التوترات، مع تقديم مبادرات تدّعي الحياد والشرعية، لن يسهم في تعزيز الأمن البحري أو تخفيف حدة الأزمات الإقليمية، بل سيزيد من تعقيد المشهد السياسي".وختم غريب آبادي، تصريحاته بالتأكيد على أن "أي مشروع قرار يتناول الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى اعتداءات وتهديدات وحقوق إيران في حماية أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون مشروعاً منحازاً وغير قابل للنجاح".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في7 أيار/ مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأميركي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.إلا أنه صرح أمس الاثنين، بأنه يدرس استئناف "مشروع الحرية"، مشيرًا إلى أن نطاقه قد يكون أوسع من مجرد مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.وقال محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "ترامب يتحدث عن أمانيه ولن يتمكن قطعًا من فتح مضيق هرمز".وأضاف مخبر، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أن "مضيق هرمز في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفًا إياه بأنه من "بركات الحرب المفروضة".وأشار إلى أن بلاده "استفادت من هذه الميزة بعد أن تم إهمالها لسنوات"، مؤكدًا أن "إيران لن تتردد في هذا المسار ولن تتراجع عنه".وأكد مخبر، وجود تنسيق كامل بين الجانبين السياسي والعسكري، قائلاً إنه "لا يوجد في قمة النظام أي خلاف أو ازدواجية أو اختلاف بين الميدان والدبلوماسية".وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أميركية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260511/قاليباف-لا-خيار-سوى-الإقرار-بحقوق-الشعب-الإيراني-وفقا-للمقترح-المؤلف-من-14-بنداً-1113338470.html

https://sarabic.ae/20260511/ترامب-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-لديه-فرصة-بنسبة-1-فقط-للصمود-1113332002.html

https://sarabic.ae/20260511/البيت-الأبيض-لن-نعقد-أي-صفقة-مع-إيران-لا-تحمي-مصالح-واشنطن-على-المدى-البعيد-1113335362.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم