البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد
البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض: إن إيران تواجه حالة من الشلل الاقتصادي نتيجة ما وصفه بـ "حملة الضغط" التي تتعرض لها، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تضع جميع... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيران
أخبار إيران
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تأكيدات البيت الأبيض أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران ما لم يضمن حماية المصالح الأمريكية على المدى البعيد.ولفتت إلى تأكيده على عدم قدرة إيران على تصدير النفط بسبب تشديد القيود والحصار المفروض عليها إضافة إلى وجود اختلالات في قدرتها على إدارة المخزون النفطي.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وطهران، وتتزامن مع رفض إيران مقترح واشنطن بشأن إبرام اتفاق، ومع رد ترامب الذي أكد فيه عدم قبول الرد الإيراني وتصريحه بأن احتمال صمود وقف إطلاق النار ضعيف.ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد

قال البيت الأبيض: إن إيران تواجه حالة من الشلل الاقتصادي نتيجة ما وصفه بـ "حملة الضغط" التي تتعرض لها، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تضع جميع الخيارات على الطاولة في التعامل مع الملف الإيراني.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تأكيدات البيت الأبيض أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران ما لم يضمن حماية المصالح الأمريكية على المدى البعيد.
ولفتت إلى تأكيده على عدم قدرة إيران على تصدير النفط بسبب تشديد القيود والحصار المفروض عليها إضافة إلى وجود اختلالات في قدرتها على إدارة المخزون النفطي.
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران لديه فرصة بنسبة 1% فقط للصمود
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وطهران، وتتزامن مع رفض إيران مقترح واشنطن بشأن إبرام اتفاق، ومع رد ترامب الذي أكد فيه عدم قبول الرد الإيراني وتصريحه بأن احتمال صمود وقف إطلاق النار ضعيف.
ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
