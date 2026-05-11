https://sarabic.ae/20260511/البيت-الأبيض-لن-نعقد-أي-صفقة-مع-إيران-لا-تحمي-مصالح-واشنطن-على-المدى-البعيد-1113335362.html
البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد
البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض: إن إيران تواجه حالة من الشلل الاقتصادي نتيجة ما وصفه بـ "حملة الضغط" التي تتعرض لها، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تضع جميع... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T19:09+0000
2026-05-11T19:09+0000
2026-05-11T19:09+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_0:66:1272:782_1920x0_80_0_0_455567fed1b83d3fb7b4da69458882a5.jpg
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تأكيدات البيت الأبيض أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران ما لم يضمن حماية المصالح الأمريكية على المدى البعيد.ولفتت إلى تأكيده على عدم قدرة إيران على تصدير النفط بسبب تشديد القيود والحصار المفروض عليها إضافة إلى وجود اختلالات في قدرتها على إدارة المخزون النفطي.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وطهران، وتتزامن مع رفض إيران مقترح واشنطن بشأن إبرام اتفاق، ومع رد ترامب الذي أكد فيه عدم قبول الرد الإيراني وتصريحه بأن احتمال صمود وقف إطلاق النار ضعيف.ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.
https://sarabic.ae/20260511/ترامب-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-لديه-فرصة-بنسبة-1-فقط-للصمود-1113332002.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_71:0:1202:848_1920x0_80_0_0_24b5b7aac24fd32cacf0793b7afb008b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد
قال البيت الأبيض: إن إيران تواجه حالة من الشلل الاقتصادي نتيجة ما وصفه بـ "حملة الضغط" التي تتعرض لها، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تضع جميع الخيارات على الطاولة في التعامل مع الملف الإيراني.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تأكيدات البيت الأبيض أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران ما لم يضمن حماية المصالح الأمريكية على المدى البعيد.
ولفتت إلى تأكيده على عدم قدرة إيران على تصدير النفط بسبب تشديد القيود والحصار
المفروض عليها إضافة إلى وجود اختلالات في قدرتها على إدارة المخزون النفطي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية
بين واشنطن وطهران، وتتزامن مع رفض إيران مقترح واشنطن بشأن إبرام اتفاق، ومع رد ترامب الذي أكد فيه عدم قبول الرد الإيراني وتصريحه بأن احتمال صمود وقف إطلاق النار ضعيف.
ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب
الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.