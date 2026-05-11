البيت الأبيض: لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح واشنطن على المدى البعيد

قال البيت الأبيض: إن إيران تواجه حالة من الشلل الاقتصادي نتيجة ما وصفه بـ "حملة الضغط" التي تتعرض لها، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تضع جميع... 11.05.2026

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تأكيدات البيت الأبيض أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران ما لم يضمن حماية المصالح الأمريكية على المدى البعيد.ولفتت إلى تأكيده على عدم قدرة إيران على تصدير النفط بسبب تشديد القيود والحصار المفروض عليها إضافة إلى وجود اختلالات في قدرتها على إدارة المخزون النفطي.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وطهران، وتتزامن مع رفض إيران مقترح واشنطن بشأن إبرام اتفاق، ومع رد ترامب الذي أكد فيه عدم قبول الرد الإيراني وتصريحه بأن احتمال صمود وقف إطلاق النار ضعيف.ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.

