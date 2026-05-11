الأمم المتحدة: أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
On air
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الأمم المتحدة: أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز
حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تجنب أزمة إنسانية وشيكة، اليوم الاثنين، من أن عشرات الملايين من الناس قد يواجهون خطر المجاعة إذا لم يُسمح قريبًا... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
13:34 GMT 11.05.2026
حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تجنب أزمة إنسانية وشيكة، اليوم الاثنين، من أن عشرات الملايين من الناس قد يواجهون خطر المجاعة إذا لم يُسمح قريبًا بمرور الأسمدة عبر مضيق هرمز.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وقائد فريق العمل، خورخي موريرا دا سيلفا، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أمامنا بضعة أسابيع فقط لمنع ما يُرجّح أن يكون أزمة إنسانية ضخمة".
وأضاف موضحًا: "قد نشهد أزمة تُجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة".
كما حذر من أن "عشرات الملايين مهددين بالجوع، نتيجة الأسمدة العالقة في مضيق هرمز".
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في شهر نيسان/أبريل 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات، مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل خاص نتيجة للحرب الإيرانية والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وقال كبير الاقتصاديين في "الفاو"، ماكسيمو توريرو، إن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يزيد بدوره الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت.
وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن النظم الغذائية الزراعية تُظهر مرونة، إذ لم ترتفع أسعار الحبوب إلا بشكل طفيف بفضل وفرة الإمدادات من المواسم السابقة.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة بأن مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، ليصل متوسطه إلى 130.7 نقطة، بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه المعدل في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط 2026، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
