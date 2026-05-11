https://sarabic.ae/20260511/الأمم-المتحدة-أمام-العالم-أسابيع-قليلة-لتجنب-أزمة-إنسانية-بسبب-إغلاق-مضيق-هرمز-1113328035.html

الأمم المتحدة: أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز

الأمم المتحدة: أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تجنب أزمة إنسانية وشيكة، اليوم الاثنين، من أن عشرات الملايين من الناس قد يواجهون خطر المجاعة إذا لم يُسمح قريبًا... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T13:34+0000

2026-05-11T13:34+0000

2026-05-11T13:34+0000

منظمة الأمم المتحدة

مضيق هرمز

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وقائد فريق العمل، خورخي موريرا دا سيلفا، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أمامنا بضعة أسابيع فقط لمنع ما يُرجّح أن يكون أزمة إنسانية ضخمة". وأضاف موضحًا: "قد نشهد أزمة تُجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة". كما حذر من أن "عشرات الملايين مهددين بالجوع، نتيجة الأسمدة العالقة في مضيق هرمز".وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في شهر نيسان/أبريل 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات، مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل خاص نتيجة للحرب الإيرانية والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.وقال كبير الاقتصاديين في "الفاو"، ماكسيمو توريرو، إن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يزيد بدوره الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت. وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن النظم الغذائية الزراعية تُظهر مرونة، إذ لم ترتفع أسعار الحبوب إلا بشكل طفيف بفضل وفرة الإمدادات من المواسم السابقة. وأفادت وكالة الأمم المتحدة بأن مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، ليصل متوسطه إلى 130.7 نقطة، بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه المعدل في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط 2026، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260510/أرامكو-العالم-خسر-مليار-برميل-نفط-في-شهرين-والاضطراب-يهدد-إمدادات-الطاقة-1113294464.html

https://sarabic.ae/20260502/أزمة-مضيق-هرمز-فخ-استراتيجي-وانكسار-للهيمنة-الأمريكية-1113057374.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم