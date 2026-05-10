الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين.. والاضطراب يهدد إمدادات الطاقة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، اليوم الأحد، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T08:36+0000

وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.واستخدمت "أرامكو" خط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما وصفه ناصر بأنه "شريان حياة بالغ الأهمية" للتخفيف من أزمة الإمدادات العالمية. ورغم التغييرات في مسارات الشحن، أكد رئيس "أرامكو"، أمين ناصر، مجددا أن آسيا لا تزال أولوية رئيسية للشركة ومحورية للطلب العالمي.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط 2026، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

