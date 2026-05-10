الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين.. والاضطراب يهدد إمدادات الطاقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
أمساليوم
أمساليوم
الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين.. والاضطراب يهدد إمدادات الطاقة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، اليوم الأحد، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
08:36 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 08:43 GMT 10.05.2026)
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، اليوم الأحد، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتًا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن.
وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".
وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
الجيش الإيراني يوجه تحذيرا للدول الداعمة للعقوبات الأمريكية بشأن مضيق هرمز
وأوضح ناصر: "إن إعادة فتح الممرات المائية لا يُعادل تطبيع سوق حُرمت من نحو مليار برميل من النفط"، مضيفًا أن "سنوات من نقص الاستثمار فاقمت الضغط على المخزونات العالمية المنخفضة أصلًا".

واستخدمت "أرامكو" خط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما وصفه ناصر بأنه "شريان حياة بالغ الأهمية" للتخفيف من أزمة الإمدادات العالمية.
ورغم التغييرات في مسارات الشحن، أكد رئيس "أرامكو"، أمين ناصر، مجددا أن آسيا لا تزال أولوية رئيسية للشركة ومحورية للطلب العالمي.
بوتين: الصراع بين إيران والولايات المتحدة خطير ومعقد
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط 2026، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
