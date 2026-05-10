https://sarabic.ae/20260510/أرامكو-العالم-خسر-مليار-برميل-نفط-في-شهرين-والاضطراب-يهدد-إمدادات-الطاقة-1113294464.html
الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين.. والاضطراب يهدد إمدادات الطاقة
الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين.. والاضطراب يهدد إمدادات الطاقة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، اليوم الأحد، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T08:36+0000
2026-05-10T08:36+0000
2026-05-10T08:43+0000
سوق النفط
السعودية
اقتصاد
مضيق هرمز
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113294301_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_5ca3e5707a9e524a2a6190e68dd86e51.jpg
وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.واستخدمت "أرامكو" خط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما وصفه ناصر بأنه "شريان حياة بالغ الأهمية" للتخفيف من أزمة الإمدادات العالمية. ورغم التغييرات في مسارات الشحن، أكد رئيس "أرامكو"، أمين ناصر، مجددا أن آسيا لا تزال أولوية رئيسية للشركة ومحورية للطلب العالمي.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط 2026، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260510/الجيش-الإيراني-يوجه-تحذيرا-للدول-الداعمة-للعقوبات-الأمريكية-بشأن-مضيق-هرمز-1113293053.html
https://sarabic.ae/20260509/بوتين-الصراع-بين-إيران-والولايات-المتحدة-خطير-ومعقد--1113287944.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113294301_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d78b6bf149af3729e054a583377da54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سوق النفط, السعودية, اقتصاد, مضيق هرمز, العالم العربي
سوق النفط, السعودية, اقتصاد, مضيق هرمز, العالم العربي
الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين.. والاضطراب يهدد إمدادات الطاقة
08:36 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 08:43 GMT 10.05.2026)
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، اليوم الأحد، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتًا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن.
وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".
وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
وأوضح ناصر: "إن إعادة فتح الممرات المائية لا يُعادل تطبيع سوق حُرمت من نحو مليار برميل من النفط"، مضيفًا أن "سنوات من نقص الاستثمار فاقمت الضغط على المخزونات العالمية المنخفضة أصلًا".
واستخدمت "أرامكو" خط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما وصفه ناصر بأنه "شريان حياة بالغ الأهمية" للتخفيف من أزمة الإمدادات العالمية.
ورغم التغييرات في مسارات الشحن، أكد رئيس "أرامكو"، أمين ناصر، مجددا أن آسيا لا تزال أولوية رئيسية للشركة ومحورية للطلب العالمي.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط 2026، حربًا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.