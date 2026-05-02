أزمة مضيق هرمز... فخ استراتيجي وانكسار للهيمنة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكد نائب المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" ألكسندر ياكوفينكو، أن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران وضعتهما في طريق صعب، مشيرًا إلى أن ترامب ورّط نفسه... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T11:01+0000

وقال ياكوفينكو: "أدى الاعتماد الطائش على الحرب الخاطفة للقضاء على القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية إلى وضع إسرائيل والولايات المتحدة في موقف بالغ الخطورة، حيث باتت السيطرة على مضيق هرمز الورقة الرابحة الرئيسية لطهران في هذا الصراع المفروض عليها".وأضاف: "يواجه دونالد ترامب وضعًا صعبًا: فقد وجد نفسه متورطا في حرب لا تخصه ولا تخدم المصالح الأمريكية. لكن الأهم من ذلك، أن قضية مضيق هرمز باتت تلقي بظلالها عليه. ببساطة، لا توجد خيارات مقبولة لإعادة فتحه سوى قبول جميع الشروط الإيرانية، بما في ذلك استئناف الأعمال العدائية، الأمر الذي، بحسب المراقبين، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة والاقتصاد العالمي وإدارة ترامب".وتابع: "في مجال الجغرافيا الاقتصادية، باتت طهران تمتلك نفوذاً قوياً على الاقتصاد والتجارة العالميين، متمثلاً في سيطرتها على مضيق هرمز. ولا يقتصر هذا على السيطرة المباشرة فحسب، بل يشمل أيضاً القدرة على زعزعة استقرار الأوضاع المحيطة بها في أي وقت، بغض النظر عن شروط أي اتفاق محتمل لفتح المضيق كجزء من حل النزاع. بعبارة أخرى، بات واضحاً للجميع أن الأمور لن تعود كما كانت".وأشار ياكوفينكو إلى أن "الأمر الوحيد الذي يهم الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي (بما في ذلك ربط تجارة النفط بالدولار) هو استقرار حركة التجارة عبر المضيق. وطالما لم تظهر أي بوادر على فتح المضيق، فإن العالم يعاني من نقص يتراوح بين 8 و15 مليون برميل من النفط ومشتقاته يوميًا، وما يصل إلى 20% من احتياطياته من الغاز الطبيعي المسال. وينطبق هذا أيضًا على السلع الصناعية في قطاع البتروكيماويات والمشتقات الزراعية".وأشار إلى أنه من بين التداعيات الجيوسياسية المباشرة الأخرى للصراع الإيراني، الخلافات داخل التحالف الغربي بين أمريكا في عهد ترامب وأوروبا الليبرالية العالمية.الخارجية الإيرانية تعلن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدةالرئيس الأمريكي: لن نغادر ملف إيران مبكرا

https://sarabic.ae/20260428/خبير-يكشف-عن-تحولات-في-السياسة-الأمريكية-وسط-تحديات-داخلية-وخارجية-متصاعدة-1112933622.html

