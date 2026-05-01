https://sarabic.ae/20260501/الخارجية-الإيرانية-تعلن-استعدادها-لمواصلة-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1113051493.html
الخارجية الإيرانية تعلن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه من تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان، أن طهران مستعدة لمواصلة...
2026-05-01T22:35+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62f02d2364b9b86d9e8c7aff4d20a2d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_fbb2faf5f404a695338519f793c364e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه من تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان، أن طهران مستعدة لمواصلة العملية التفاوضية مع واشنطن في حال تغيّر نهج الولايات المتحدة وخطابها.
وقال عراقجي، بحسب ما نقلته قناة وزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "إيران لم تبدأ هذه الحرب. طهران مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي في حال تغيير النهج والخطاب والأعمال الاستفزازية من الجانب الأمريكي، في حين أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع بشكل شامل وحازم عن الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو شر".
وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار
وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.