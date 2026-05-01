الخارجية الإيرانية تعلن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه من تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان، أن طهران مستعدة لمواصلة... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T22:35+0000

وقال عراقجي، بحسب ما نقلته قناة وزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "إيران لم تبدأ هذه الحرب. طهران مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي في حال تغيير النهج والخطاب والأعمال الاستفزازية من الجانب الأمريكي، في حين أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع بشكل شامل وحازم عن الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو شر".وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

