إعلام: ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء القتال ضد إيران وبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260501/إعلام-ترامب-يبلغ-الكونغرس-بانتهاء-القتال-ضد-إيران-وبقاء-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1113049721.html
إعلام: ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء القتال ضد إيران وبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
إعلام: ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء القتال ضد إيران وبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026، على الرغم من أن البنتاغون (وزارة الحرب... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113049493_0:0:1802:1014_1920x0_80_0_0_959dd09af4a58ce2eaceab5004e1d97f.jpg
وقال ترامب، في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، مع بلوغ الحملة العسكرية ضد إيران الحد القانوني البالغ 60 يوما للحروب غير المصرح بها، إنه "في 7 أبريل (نيسان) 2026، أمرتُ بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وقد تم تمديد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران، منذ 7 أبريل 2026. وبذلك، تكون الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير 2026، قد انتهت"، وفقا لإعلام أمريكي. وأضاف أنه "على الرغم من نجاح الحملة العسكرية، ما تزال إيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113049493_201:0:1802:1201_1920x0_80_0_0_18d43c8f6e9cb27716eca61fc2f13206.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إعلام: ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء القتال ضد إيران وبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

© REUTERS Kevin Lamarqueالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026، على الرغم من أن البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) يواصل تحديث وضعه العسكري في المنطقة، نظرًا لـ"استمرار التهديد"، على حد قوله.
وقال ترامب، في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، مع بلوغ الحملة العسكرية ضد إيران الحد القانوني البالغ 60 يوما للحروب غير المصرح بها، إنه "في 7 أبريل (نيسان) 2026، أمرتُ بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وقد تم تمديد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران، منذ 7 أبريل 2026. وبذلك، تكون الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير 2026، قد انتهت"، وفقا لإعلام أمريكي.
وأضاف أنه "على الرغم من نجاح الحملة العسكرية، ما تزال إيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة".

وتابعت ترامب في نص رسالته: "وبناءً على ذلك، تواصل وزارة الحرب الأمريكية تحديث وضع قواتها في منطقة المسؤولية في بلدان مختارة، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات القوات الإيرانية والقوات الوكيلة لها وحماية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران الأخير لإنهاء الصراع
17:04 GMT

وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.

وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
سي إتش- 53 كينغ ستاليون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
"سنتكوم" تعلن تدعيم الحصار على إيران بنشر مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون"
12:53 GMT
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала