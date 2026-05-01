"سنتكوم" تعلن تدعيم الحصار على إيران بنشر مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون" التابعة لسلاح مشاة البحرية، تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات...

2026-05-01T12:53+0000

وتُستخدم المروحية في تنفيذ مهام متعددة حول العالم، من بينها نقل القوات والمعدات بسرعة من السفن إلى الشواطئ لدعم عمليات الإنزال البرمائي والإمداد والصيانة.ولفتت "سنتكوم" إلى قدرة المروحية على حمل ما يصل إلى 16 طنًا من الشحنات لمسافة تصل إلى 50 ميلا، بما يعزز جاهزية القوات ونجاح المهام العسكرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة "العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت"، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة. وكان ترامب، أعلن في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا. وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260501/إعلام-إيران-تبحث-بدائل-لكسر-الحصار-الأمريكي-منها-تفعيل-سكك-الحديد-1113024944.html

https://sarabic.ae/20260429/ترامب-واشنطن-لن-ترفع-الحصار-على-مضيق-هرمز-حتى-يتم-التوصل-لاتفاق-1112976294.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

