"سنتكوم" تعلن تدعيم الحصار على إيران بنشر مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون"
12:53 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 13:07 GMT 01.05.2026)
© Fotobank.ru/Getty Imagesسي إتش- 53 كينغ ستاليون
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن مروحية النقل الثقيل "سوبر ستاليون" التابعة لسلاح مشاة البحرية، تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات البرمائية "يو إس إس طرابلس"، لـ"دعم الحصار البحري على إيران"، مشيرة إلى أنها "تعدّ من أكبر وأثقل مروحيات النقل في الخدمة"، وفق تعبيرها.
وتُستخدم المروحية في تنفيذ مهام متعددة حول العالم، من بينها نقل القوات والمعدات بسرعة من السفن إلى الشواطئ لدعم عمليات الإنزال البرمائي والإمداد والصيانة.
ولفتت "سنتكوم" إلى قدرة المروحية على حمل ما يصل إلى 16 طنًا من الشحنات لمسافة تصل إلى 50 ميلا، بما يعزز جاهزية القوات ونجاح المهام العسكرية.
A U.S. Marine Corps CH-53E Super Stallion heavy-lift helicopter prepares to land aboard USS Tripoli (LHA-7). The Super Stallion is one of the largest and heaviest lift helicopters in the U.S. Marine Corps. pic.twitter.com/rGqDAArG1Y— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 1, 2026
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة "العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت"، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وكان ترامب، أعلن في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
29 أبريل, 16:30 GMT
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.