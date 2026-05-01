https://sarabic.ae/20260501/إعلام-إيران-تبحث-بدائل-لكسر-الحصار-الأمريكي-منها-تفعيل-سكك-الحديد-1113024944.html

إعلام: إيران تبحث بدائل لكسر الحصار الأمريكي منها تفعيل سكك الحديد

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن إيران تبحث بدائل لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على جميع الموانئ الإيرانية.

2026-05-01T06:04+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/86/1045868623_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_a13afc3ddbccd0edf49cc0c547af31ab.jpg

وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أنه من بين تلك الوسائل الممكنة تفعيل السكك الحديد، حيث تبحث إيران إرسال بعض نفطها إلى الصين عبر القطارات.في وقت تناقش السلطات الإيرانية استيراد المواد الغذائية من دول الجوار، مثل بلاد القوقاز وباكستان، وترى أجهزة الأمن الإيرانية أن 40% من التجارة يمكن إبعادها عن الموانئ المحاصرة.وأوضحت الصحيفة الغربية أن "المتشددين في النظام الإيراني يدعون إلى شنّ حرب استباقية لرفع أسعار النفط والضغط على ترامب"، مضيفة: "ويعتبرون الحصار البحري عملا عسكريا يستدعي الرد".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وكان ترامب أعلن، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

