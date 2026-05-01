https://sarabic.ae/20260501/إعلام-ترامب-يتلقى-إحاطة-حول-خطط-جديدة-لعمل-عسكري-محتمل-ضد-إيران-1113023711.html
إعلام: ترامب يتلقى إحاطة حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس دونالد ترامب تلقى إحاطة حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران. 01.05.2026, سبوتنيك عربي
ترامب
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg
وقال مراسل موقع"أكسيوس"، باراك ديفيد، عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، قدما إحاطة للرئيس دونالد ترامب لمدة 45 دقيقة اليوم بشأن خطط جديدة محتملة لعمل عسكري ضد إيران".ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن "سنتكوم" أعدّت خطة لموجة من الضربات "القصيرة والقوية" ضد إيران، من المرجح أن تركز على أهداف البنية التحتية، وذلك بهدف "كسر المأزق التفاوضي" مع طهران.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وكان ترامب أعلن، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260501/مسؤول-أمريكي-الأعمال-القتالية-ضد-إيران-انتهت-لأسباب-تتعلق-بقرار-صلاحيات-الحرب-1113022753.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_f405341ceb383603dd5d650c559c1e6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
