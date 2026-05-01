مسؤول أمريكي: الأعمال القتالية ضد إيران انتهت لأسباب تتعلق بقرار صلاحيات الحرب

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول أمريكي بارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الأعمال القتالية التي بدأت في 28 فبراير/شباط ضد إيران انتهت لأسباب تتعلق بقرار صلاحيات...

وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز": "الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت في فبراير/شباط، قد انتهت، وذلك لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب".وأضاف: "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء السابع من أبريل/نيسان، وتم تمديده لاحقًا. ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأمريكية وإيران منذ الثلاثاء السابع من أبريل/نيسان".وفي وقت سابق، الخميس، أعلن البيت الأبيض، أنه يجري محادثات مع الكونغرس، بشأن استمرار الحرب على إيران، عشية انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، ومدتها شهرين.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وكان ترامب أعلن، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

