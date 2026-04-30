بزشكيان: الحصار البحري على إيران مصيره الفشل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بزشكيان: الحصار البحري على إيران مصيره الفشل
سبوتنيك عربي
حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تدهور أمني في منطقة الخليج، مؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يُدار من قبل دولها دون تدخلات... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بزشكيان، إن الخليج ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب"، مشددا على أنه لا يمكن ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية إلا من خلال تعاون الدول الساحلية وتنسيقها المشترك.وأضاف أن "أي محاولة لفرض حصار بحري يتعارض مع القانون الدولي ويضر بمصالح دول المنطقة محكوم عليه بالفشل"، معتبرا أن استراتيجية الحصار البحري وفرض قيود على طرق التجارة أصبحت أداة جديدة للضغط على الحكومة والشعب الإيرانيين.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس شددوا على رفضهم القاطع لفرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، تحت أي ظرف أو مسمى، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها.
07:48 GMT 30.04.2026
حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تدهور أمني في منطقة الخليج، مؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يُدار من قبل دولها دون تدخلات خارجية.
وقال بزشكيان، إن الخليج ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب"، مشددا على أنه لا يمكن ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية إلا من خلال تعاون الدول الساحلية وتنسيقها المشترك.
وأضاف أن "أي محاولة لفرض حصار بحري يتعارض مع القانون الدولي ويضر بمصالح دول المنطقة محكوم عليه بالفشل"، معتبرا أن استراتيجية الحصار البحري وفرض قيود على طرق التجارة أصبحت أداة جديدة للضغط على الحكومة والشعب الإيرانيين.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس شددوا على رفضهم القاطع لفرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، تحت أي ظرف أو مسمى، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها.
وأوضح البديوي، في بيان بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، أن القادة بحثوا تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية من اعتداءات، إلى جانب سبل الدفع نحو مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.
وأشار إلى أن القادة أعربوا عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وتؤثر سلبًا على مستوى الثقة.
وأكد أن دول المجلس تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها، فرديًا وجماعيًا، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على وحدة الصف الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، وفق اتفاقية الدفاع المشترك.
ولفت إلى إشادة القادة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة لدول المجلس في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، وما أظهرته من قدرة عالية على حماية أمن الدول الأعضاء ومقدراتها.
كما نوه بقدرة دول المجلس على التعامل مع تداعيات الأزمة، بما في ذلك إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة بسرعة، والحفاظ على استقرار الإمدادات، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد وقطاع الطيران.
وجدد القادة رفضهم لأي إجراءات من شأنها عرقلة الملاحة في مضيق هرمز أو تهديد أمنه، مطالبين بعودة الأوضاع فيه إلى طبيعتها، واستعادة حرية الملاحة بشكل كامل.
وفي ختام البيان، أشار الأمين العام إلى توجيهات القادة بتسريع تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة، لا سيما في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ومشروع السكك الحديدية الخليجية، والربط الكهربائي، إضافة إلى دراسة إنشاء مشاريع مشتركة لنقل النفط والغاز والربط المائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تكثيف التكامل العسكري، وتسريع إنجاز منظومة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
