https://sarabic.ae/20260429/ترامب-واشنطن-لن-ترفع-الحصار-على-مضيق-هرمز-حتى-يتم-التوصل-لاتفاق-1112976294.html
ترامب: واشنطن لن ترفع الحصار على مضيق هرمز حتى يتم التوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع الحصار البحري على مضيق هرمز حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T16:30+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg
https://sarabic.ae/20260429/إعلام-ترامب-حث-مساعديه-على-التأهب-لفرض-حصار-طويل-على-إيران-1112959821.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع الحصار البحري على مضيق هرمز حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "الحصار أكثر فعالية بكثير من القصف. إنهم (إيران) يختنقون. ولن يزداد وضعهم إلا سوءًا، ولا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".
وأكمل: "إنهم لا يريدونني أن أستمر في الحصار. لكنني لا أريد رفعه لأنني لا أريدهم أن يمتلكوا أسلحة نووية"، مضيفا: "إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لرفع الحصار لأنها لا تستطيع تصدير النفط".
يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.
وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.