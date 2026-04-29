إعلام: ترامب حث مساعديه على التأهب لفرض حصار طويل على إيران
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمستشاريه بالاستعداد لحصار مطول لإيران. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T05:25+0000
وذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء في تقرير لها: "أصدر ترامب تعليمات لمستشاريه بالاستعداد لحصار مطوّل على إيران، وقرر مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال منع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها".وأوضح المسؤولون أن ترامب اعتبر استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع خيارين أكثر خطورة من الإبقاء على الحصار.وصرحت نائبة السكرتير الصحفي الأمريكي، آنا كيلي، للصحيفة بأن الحصار يُفترض أن يسمح لواشنطن "بممارسة أقصى قدر من النفوذ" على الحكومة الإيرانية. وأوضحت أن رئيس البيت الأبيض سيتخذ قراراً يضمن الأمن القومي الأمريكي.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.وصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الحصار الذي تفرضه أمريكا على السفن التابعة لإيران في منطقة الخليج، بأنه "قرصنة"، مشيرة إلى دراسة سيناريوهات مختلفة واتخاذ الترتيبات اللازمة لإفشال الحصار البحري. وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.ترامب: إيران طلبت فتح مضيق هرمز وتواجه حالة "انهيار كامل"
