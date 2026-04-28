ترامب: إيران طلبت فتح مضيق هرمز وتواجه حالة "انهيار كامل"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: إيران طلبت فتح مضيق هرمز وتواجه حالة "انهيار كامل"
ترامب: إيران طلبت فتح مضيق هرمز وتواجه حالة "انهيار كامل"
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".ووصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، أمس الاثنين، الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز بأنه "قرصنة".وصرح إيرواني للصحافيين قائلًا: "لقد فرضت الولايات المتحدة ما يسمى بالحصار البحري وانخرطت في أعمال غير قانونية، بما في ذلك الاستيلاء على سفن تجارية إيرانية في المياه الدولية واحتجاز أطقمها، وهي أعمال تشكل قرصنة واحتجاز رهائن".وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التصرفات الأمريكية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تتصرف مثل القراصنة والإرهابيين، عبر استهداف السفن التجارية من خلال الإكراه والترهيب، وترويع أطقمها، والاستيلاء على السفن بشكل غير قانوني، واتخاذ أفراد الأطقم رهائن".وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
https://sarabic.ae/20260428/روبيو-صراعات-داخل-إيران-تعرقل-مقترح-فتح-هرمز-وإنهاء-الحرب-1112932017.html
https://sarabic.ae/20260427/عراقجي-إيران-وسلطنة-عمان-تركزان-على-سبل-ضمان-عبور-آمن-للسفن-في-مضيق-هرمز-1112902384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: إيران طلبت فتح مضيق هرمز وتواجه حالة "انهيار كامل"

13:51 GMT 28.04.2026
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".
ووصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، أمس الاثنين، الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز بأنه "قرصنة".
وصرح إيرواني للصحافيين قائلًا: "لقد فرضت الولايات المتحدة ما يسمى بالحصار البحري وانخرطت في أعمال غير قانونية، بما في ذلك الاستيلاء على سفن تجارية إيرانية في المياه الدولية واحتجاز أطقمها، وهي أعمال تشكل قرصنة واحتجاز رهائن".
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن التصرفات الأمريكية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تتصرف مثل القراصنة والإرهابيين، عبر استهداف السفن التجارية من خلال الإكراه والترهيب، وترويع أطقمها، والاستيلاء على السفن بشكل غير قانوني، واتخاذ أفراد الأطقم رهائن".
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
