عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيره المصري المفاوضات بين طهران وواشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيره المصري المفاوضات بين طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوزير عباس عراقجي، بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، إضافة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "جرى خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، بحث القضايا المرتبطة بالدبلوماسية ووقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.ووصل عراقجي، أمس الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وتوجه لاحقًا إلى سلطنة عُمان، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وقال ترامب للصحفيين: "لقد قدموا لنا مقترحًا كان من المفترض أن يكون أفضل. والمثير للاهتمام أنه فور إلغائي للرحلة (رحلة المفاوضات الأمريكية)، تلقينا في غضون عشر دقائق مقترحًا جديدًا، أفضل بكثير".ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستانرئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده بأداء دور الوسيط النزيه بين واشنطن وطهران
عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيره المصري المفاوضات بين طهران وواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوزير عباس عراقجي، بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، إضافة إلى التطورات الإقليمية.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "جرى خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، بحث القضايا المرتبطة بالدبلوماسية ووقف إطلاق النار".

وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا "آخر التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يسير إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصولهما العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة في مفاوضات السلام مع أمريكا، 11 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
عراقجي: طرحنا إطارا عمليا لإنهاء الحرب ولم تتضح بعد جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي
أمس, 17:33 GMT
ووصل عراقجي، أمس الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وتوجه لاحقًا إلى سلطنة عُمان، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء رحلة مفاوضيه إلى باكستان، أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا جديدًا من إيران.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد قدموا لنا مقترحًا كان من المفترض أن يكون أفضل. والمثير للاهتمام أنه فور إلغائي للرحلة (رحلة المفاوضات الأمريكية)، تلقينا في غضون عشر دقائق مقترحًا جديدًا، أفضل بكثير".
ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده بأداء دور الوسيط النزيه بين واشنطن وطهران
