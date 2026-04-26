عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيره المصري المفاوضات بين طهران وواشنطن

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوزير عباس عراقجي، بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، إضافة...

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "جرى خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، بحث القضايا المرتبطة بالدبلوماسية ووقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.ووصل عراقجي، أمس الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وتوجه لاحقًا إلى سلطنة عُمان، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.وقال ترامب للصحفيين: "لقد قدموا لنا مقترحًا كان من المفترض أن يكون أفضل. والمثير للاهتمام أنه فور إلغائي للرحلة (رحلة المفاوضات الأمريكية)، تلقينا في غضون عشر دقائق مقترحًا جديدًا، أفضل بكثير".ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستانرئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده بأداء دور الوسيط النزيه بين واشنطن وطهران

