https://sarabic.ae/20260426/عراقجي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-المصري-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-1112885893.html
عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيره المصري المفاوضات بين طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الوزير عباس عراقجي، بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، إضافة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62f02d2364b9b86d9e8c7aff4d20a2d6.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "جرى خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، بحث القضايا المرتبطة بالدبلوماسية ووقف إطلاق النار".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_fbb2faf5f404a695338519f793c364e6.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "جرى خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، بحث القضايا المرتبطة بالدبلوماسية ووقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا "آخر التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط.
ووصل عراقجي، أمس الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وتوجه لاحقًا إلى سلطنة عُمان، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء رحلة مفاوضيه إلى باكستان، أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا جديدًا من إيران.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد قدموا لنا مقترحًا كان من المفترض أن يكون أفضل. والمثير للاهتمام أنه فور إلغائي للرحلة (رحلة المفاوضات الأمريكية)، تلقينا في غضون عشر دقائق مقترحًا جديدًا، أفضل بكثير".