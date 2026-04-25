https://sarabic.ae/20260425/عراقجي-طرحنا-إطارا-عمليا-لإنهاء-الحرب-ولم-تتضح-بعد-جدية-واشنطن-في-المسار-الدبلوماسي---1112881335.html

عراقجي: طرحنا إطارا عمليا لإنهاء الحرب ولم تتضح بعد جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112493473_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1393e4837cc21906a9652d14b1016ef2.jpg

وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم السبت، رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.

https://sarabic.ae/20260425/بيزشكيان-يأمل-أن-تكون-هزيمة-أمريكا-التاريخية-في-إيران-عبرة-للمستكبرين-في-العالم-1112878965.html

https://sarabic.ae/20260425/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-61-مليار-دولار-في-الحرب-ضد-إيران-1112862243.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

