إعلام: واشنطن تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
إعلام: واشنطن تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز
إعلام: واشنطن تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح على دول أخرى إنشاء تحالف جديد بهدف استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T02:55+0000
2026-04-30T05:08+0000
هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلًا عن برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم "تحالف حرية الملاحة البحرية"، تم تفصيلها في برقية داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت يوم الثلاثاء إلى السفارات الأمريكية، ودعت الدبلوماسيين الأمريكيين إلى حثّ الحكومات الأجنبية على الانضمام إلى هذا التحالف.وبحسب البرقية، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود الدبلوماسية، وضمان تنفيذ العقوبات.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف سيكون مشروعًا مشتركًا بين وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات الأمريكية، مضيفة أنه رغم تقديمه كمبادرة سلمية، فقد طُلب من الدبلوماسيين سؤال نظرائهم الأجانب عما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا "شركاء دبلوماسيين و/أو عسكريين".وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثلاثاء، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260429/ترامب-واشنطن-لن-ترفع-الحصار-على-مضيق-هرمز-حتى-يتم-التوصل-لاتفاق-1112976294.html
https://sarabic.ae/20260429/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-بـتقنيات-ذكية-لضرب-السفن-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-1112961131.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181454_99:0:1440:1006_1920x0_80_0_0_4f212a4ba1744218a619354adc667577.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: واشنطن تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

02:55 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 30.04.2026)
© REUTERS Amr Alfiky ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026
 ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح على دول أخرى إنشاء تحالف جديد بهدف استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلًا عن برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم "تحالف حرية الملاحة البحرية"، تم تفصيلها في برقية داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت يوم الثلاثاء إلى السفارات الأمريكية، ودعت الدبلوماسيين الأمريكيين إلى حثّ الحكومات الأجنبية على الانضمام إلى هذا التحالف.
ترامب: واشنطن لن ترفع الحصار على مضيق هرمز حتى يتم التوصل لاتفاق
وبحسب البرقية، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود الدبلوماسية، وضمان تنفيذ العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف سيكون مشروعًا مشتركًا بين وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات الأمريكية، مضيفة أنه رغم تقديمه كمبادرة سلمية، فقد طُلب من الدبلوماسيين سؤال نظرائهم الأجانب عما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا "شركاء دبلوماسيين و/أو عسكريين".
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الحصار الذي تفرضه أمريكا على السفن التابعة لإيران في منطقة الخليج، بأنه "قرصنة"، مشيرة إلى دراسة سيناريوهات مختلفة واتخاذ الترتيبات اللازمة لإفشال الحصار البحري.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثلاثاء، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"تقنيات ذكية" لضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
