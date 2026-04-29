الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"تقنيات ذكية" لضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"تقنيات ذكية" لضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز
حذرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، من أنها سترد باستخدام قدرات جديدة في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي عمل عسكري ضد إيران. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، محمد أكبر زادة، خلال تجمع شعبي بمدينة ميناب، إن القوات البحرية في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي تهديدات محتملة، مشيرا إلى أن أي سوء تقدير أمريكي جديد سيقابل برد مختلف هذه المرة. وأضاف أن "هذه القدرات تشمل ما وصفه بـ"التحديد الذكي للأهداف"، وستحرق حاملات الطائرات العملاقة للنظام الأمريكي في نيران غضبها، وستخرجها من الخدمة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.كما أشار إلى أن "إيران قد تستخدم، في حال تصاعد التوتر، أدوات قوة أخرى ضمن جبهات المقاومة". وقدمت إيران شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها الولايات المتحدة بممارسة أعمال قرصنة عبر احتجاز سفن نفطية إيرانية في أعالي البحار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، قال السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني، إن القوات الأمريكية استولت بالقوة على ناقلتي نفط"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل إكراهًا غير مشروع وتدخلاً في التجارة الدولية المشروعة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف إيرواني، أن "تصريحات صادرة عن مدعٍ عام أمريكي، تحدث فيها عن الاستيلاء على ملايين البراميل من النفط الإيراني، تُعد اعترافًا صريحًا بوقوع انتهاكات دولية"، مؤكدًا أن هذه الأفعال تندرج ضمن تعريف العدوان وفق قرار الجمعية العامة رقم 3314.وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
حذرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، من أنها سترد باستخدام قدرات جديدة في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي عمل عسكري ضد إيران.
وقال مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، محمد أكبر زادة، خلال تجمع شعبي بمدينة ميناب، إن القوات البحرية في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي تهديدات محتملة، مشيرا إلى أن أي سوء تقدير أمريكي جديد سيقابل برد مختلف هذه المرة.
وأضاف أن "هذه القدرات تشمل ما وصفه بـ"التحديد الذكي للأهداف"، وستحرق حاملات الطائرات العملاقة للنظام الأمريكي في نيران غضبها، وستخرجها من الخدمة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
كما أشار إلى أن "إيران قد تستخدم، في حال تصاعد التوتر، أدوات قوة أخرى ضمن جبهات المقاومة".
وقدمت إيران شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها الولايات المتحدة بممارسة أعمال قرصنة عبر احتجاز سفن نفطية إيرانية في أعالي البحار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، قال السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني، إن القوات الأمريكية استولت بالقوة على ناقلتي نفط"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل إكراهًا غير مشروع وتدخلاً في التجارة الدولية المشروعة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف إيرواني، أن "تصريحات صادرة عن مدعٍ عام أمريكي، تحدث فيها عن الاستيلاء على ملايين البراميل من النفط الإيراني، تُعد اعترافًا صريحًا بوقوع انتهاكات دولية"، مؤكدًا أن هذه الأفعال تندرج ضمن تعريف العدوان وفق قرار الجمعية العامة رقم 3314.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
