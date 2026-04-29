عربي
إيران تشكو "القرصنة الأمريكية" لمجلس الأمن وتطالب بإدانة دولية عاجلة
قدمت إيران شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها الولايات المتحدة بممارسة أعمال قرصنة عبر احتجاز سفن نفطية إيرانية في أعالي البحار، معتبرة ذلك انتهاكا... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
قدمت إيران شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها الولايات المتحدة بممارسة أعمال قرصنة عبر احتجاز سفن نفطية إيرانية في أعالي البحار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، قال السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني، إن القوات الأمريكية استولت بالقوة على ناقلتي نفط"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل إكراهًا غير مشروع وتدخلاً في التجارة الدولية المشروعة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف إيرواني، أن "تصريحات صادرة عن مدعٍ عام أمريكي، تحدث فيها عن الاستيلاء على ملايين البراميل من النفط الإيراني، تُعد اعترافًا صريحًا بوقوع انتهاكات دولية"، مؤكدًا أن هذه الأفعال تندرج ضمن تعريف العدوان وفق قرار الجمعية العامة رقم 3314.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
الكرملين: روسيا تسهم في استقرار أسعار أسواق الطاقة بخضم حصار مضيق هرمز
23 أبريل, 11:22 GMT
واعتبرت طهران، أن هذه الممارسات لا تنتهك فقط قواعد القانون الدولي وقانون البحار، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للأمن البحري والاستقرار الإقليمي، ووصفتها بأنها "إرهاب مدعوم من دولة".
ودعت إيران، مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم، يشمل إدانة هذه الأفعال، مطالبة الولايات المتحدة بوقف الإجراءات غير القانونية، والإفراج الفوري عن السفن والبضائع المحتجزة.
وأكدت الرسالة، أن "إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي"، محمّلةً واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعياتها على الأمن والسلام الدوليين.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
"مقر خاتم الأنبياء" يحذر واشنطن من استمرار الحصار البحري
25 أبريل, 15:38 GMT
ووصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أمس الثلاثاء، الحصار الذي تفرضه أمريكا على السفن التابعة لإيران في منطقة الخليج، بأنه "قرصنة"، مشيرة إلى دراسة سيناريوهات مختلفة واتخاذ الترتيبات اللازمة لافشال الحصار البحري.
وقالت مهاجراني، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إنه "منذ خريف 2024، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتوقعات بفوز الشخص الحالي، بدأت الحكومة بدراسة سيناريوهاتها المختلفة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضافت: أن "ما تحقق من نتائج مرضية، والحمد لله، جاء نتيجة العمل المبني على السيناريوهات والخطط الموضوعة مسبقاً"، مشيرة إلى أن "استراتيجية التواصل مع الجيران وحسن الجوار، إلى جانب الموقع الخاص لبلادنا، هي عوامل نستفيد منها إلى أقصى حد. طبيعياً".
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.
