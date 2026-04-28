أمين مجلس التعاون الخليجي: نرفض بشكل قاطع فرض رسوم عبور عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس شددوا على رفضهم القاطع لفرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، تحت... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T19:03+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس التعاون الخليجي

مضيق هرمز

وأوضح البديوي، في بيان بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، اليوم الثلاثاء في جدة، أن القادة بحثوا تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية من اعتداءات، إلى جانب سبل الدفع نحو مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.وأشار إلى أن القادة أعربوا عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وتؤثر سلبًا على مستوى الثقة.ولفت إلى إشادة القادة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة لدول المجلس في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، وما أظهرته من قدرة عالية على حماية أمن الدول الأعضاء ومقدراتها.كما نوه بقدرة دول المجلس على التعامل مع تداعيات الأزمة، بما في ذلك إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة بسرعة، والحفاظ على استقرار الإمدادات، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد وقطاع الطيران.وفي ختام البيان، أشار الأمين العام إلى توجيهات القادة بتسريع تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة، لا سيما في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ومشروع السكك الحديدية الخليجية، والربط الكهربائي، إضافة إلى دراسة إنشاء مشاريع مشتركة لنقل النفط والغاز والربط المائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تكثيف التكامل العسكري، وتسريع إنجاز منظومة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية.وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس التعاون الخليجي, مضيق هرمز