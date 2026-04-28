"سنتكوم": اعتراض سفينة في بحر العرب ضمن عمليات إنفاذ الحظر على إيران
© AP Photo / Jon Gambrellطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز سي هوك-60 تحلق فوق زوارق دورية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها اعترضت سفينة في بحر العرب ضمن إطار عمليات إنفاذ الحظر المفروض على إيران.
وأكدت القيادة، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صعدت قوات من مشاة البحرية الأمريكية التابعة للوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين على متن السفينة التجارية "M/V Blue Star III"، والتي يُشتبه في محاولتها التوجه إلى إيران بما يخالف القيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية.
Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026
وأوضحت القوات الأمريكية أنها أفرجت عن السفينة بعد تفتيشها والتأكد من أن مسار رحلتها لن يشمل التوقف في أي ميناء إيراني.
ووفقا للبيان، تواصل القوات الأمريكية عملياتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بهدف إنفاذ الحظر، حيث جرى حتى الآن تحويل مسار 39 سفينة لضمان الالتزام بالقيود المفروضة.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.