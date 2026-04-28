المتحدث باسم الجيش الإيراني: العدو لم يجرؤ على شن هجوم بري ضد إيران

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني، أمير أكرمينيا، أن "العدو لم يجرؤ على تنفيذ أي هجوم بري ضد إيران، رغم التهديدات المتكررة خلال فترة الحرب".

2026-04-28T13:55+0000

وأوضح أكرمينيا، في مقابلة تلفزيونية، أن القوات البرية أدت دورًا فاعلًا من خلال استهداف قواعد "العدو" في دول المنطقة بصواريخ "فجر" و"فتح"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت مؤثرة في مجريات المواجهة.وأضاف أن إجراءات المراقبة والتدابير التي اتخذتها القوات البرية لحماية الحدود كانت على درجة عالية من الكفاءة، لافتًا إلى أن "العدو، ورغم تصعيده الخطابي وتهديداته بشن هجوم بري حتى الأيام الأخيرة، لم يقدم على أي توغل أو اعتداء عبر الحدود".وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.

