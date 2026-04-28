إعلام: الوضع في إيران كشف عن نقاط ضعف حلف الناتو وعدم استعداده لـ"صراع" مع روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الوضع في إيران كشف عن نقاط ضعف حلف الناتو وعدم استعداده لـ"صراع" مع روسيا
إعلام: الوضع في إيران كشف عن نقاط ضعف حلف الناتو وعدم استعداده لـ"صراع" مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الوضع المحيط بإيران كشف عن نقاط ضعف في دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال نشوب صراع مفترض مع روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
الناتو
وذكرت صحيفة "بوليتيكو": "لقد نأى الناتو بنفسه عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، إلا أن الصراع كشف مع ذلك عن ثغرات في دفاعات الحلف ستجعل مواجهة روسيا أكثر صعوبة". ووفقًا لبوليتيكو، فقد "عمّق الصراع في الشرق الأوسط الانقسامات" داخل الناتو، حيث "تجاهلت" أوروبا مطالب واشنطن بالدعم العسكري". وبحسب ما ورد في المنشور، نقلاً عن دبلوماسيين اثنين من الناتو لم يُكشف عن اسميهما، فإن هذا الأمر "يثير قلقاً جديداً" داخل الحلف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح سابقًا بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، إذ لا جدوى من ذلك. وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يُرهبون شعوبهم باستمرار بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا تهديد زائف". وفي الأول من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يُفكّر جدياً في الانسحاب من الناتو بعد رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران.ووصف رد الحلفاء على الطلب بأنه وصمة عار لا تُمحى، وأكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة من دول الناتو، التي قال إنها تبذل قصارى جهدها للامتناع عن تقديمها. وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق للناتو على طول حدودها الغربية. ويُوسّع الحلف مبادراته، واصفاً ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديداً لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها.ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجته
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الناتو

إعلام: الوضع في إيران كشف عن نقاط ضعف حلف الناتو وعدم استعداده لـ"صراع" مع روسيا

06:39 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 06:40 GMT 28.04.2026)
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الوضع المحيط بإيران كشف عن نقاط ضعف في دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال نشوب صراع مفترض مع روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو المتكرر على عدم نيتها مهاجمة دول الحلف.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو": "لقد نأى الناتو بنفسه عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، إلا أن الصراع كشف مع ذلك عن ثغرات في دفاعات الحلف ستجعل مواجهة روسيا أكثر صعوبة".
ووفقًا لبوليتيكو، فقد "عمّق الصراع في الشرق الأوسط الانقسامات" داخل الناتو، حيث "تجاهلت" أوروبا مطالب واشنطن بالدعم العسكري". وبحسب ما ورد في المنشور، نقلاً عن دبلوماسيين اثنين من الناتو لم يُكشف عن اسميهما، فإن هذا الأمر "يثير قلقاً جديداً" داخل الحلف.

وقال دبلوماسي من الناتو، لم يُكشف عن اسمه أيضاً، للصحيفة إنه إذا حوّلت الولايات المتحدة تركيزها إلى مناطق أخرى، فقد "يتم سحب جزء كبير" من موارد الحلف من أوروبا. كما أشارت مصادر إلى أن الوضع المحيط بإيران كشف عن نقص حاد في الذخيرة لدى الناتو، وهو موضوع سيُناقش في قمة الحلف في يوليو/تموز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح سابقًا بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، إذ لا جدوى من ذلك.
وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يُرهبون شعوبهم باستمرار بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا تهديد زائف".
وفي الأول من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يُفكّر جدياً في الانسحاب من الناتو بعد رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران.
ووصف رد الحلفاء على الطلب بأنه وصمة عار لا تُمحى، وأكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة من دول الناتو، التي قال إنها تبذل قصارى جهدها للامتناع عن تقديمها. وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق للناتو على طول حدودها الغربية. ويُوسّع الحلف مبادراته، واصفاً ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديداً لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها.
