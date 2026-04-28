إعلام: الوضع في إيران كشف عن نقاط ضعف حلف الناتو وعدم استعداده لـ"صراع" مع روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الوضع المحيط بإيران كشف عن نقاط ضعف في دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال نشوب صراع مفترض مع روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T06:39+0000

وذكرت صحيفة "بوليتيكو": "لقد نأى الناتو بنفسه عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، إلا أن الصراع كشف مع ذلك عن ثغرات في دفاعات الحلف ستجعل مواجهة روسيا أكثر صعوبة". ووفقًا لبوليتيكو، فقد "عمّق الصراع في الشرق الأوسط الانقسامات" داخل الناتو، حيث "تجاهلت" أوروبا مطالب واشنطن بالدعم العسكري". وبحسب ما ورد في المنشور، نقلاً عن دبلوماسيين اثنين من الناتو لم يُكشف عن اسميهما، فإن هذا الأمر "يثير قلقاً جديداً" داخل الحلف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح سابقًا بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، إذ لا جدوى من ذلك. وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يُرهبون شعوبهم باستمرار بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا تهديد زائف". وفي الأول من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يُفكّر جدياً في الانسحاب من الناتو بعد رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران.ووصف رد الحلفاء على الطلب بأنه وصمة عار لا تُمحى، وأكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة من دول الناتو، التي قال إنها تبذل قصارى جهدها للامتناع عن تقديمها. وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق للناتو على طول حدودها الغربية. ويُوسّع الحلف مبادراته، واصفاً ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي". وقد أعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديداً لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها.ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجته

https://sarabic.ae/20260422/الأمين-العام-السابق-لـالناتو-يكشف-عن-عمق-الخلاف-بين-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-1112770545.html

