الأمين العام السابق لـ"الناتو" يكشف عن عمق الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/الأمين-العام-السابق-لـالناتو-يكشف-عن-عمق-الخلاف-بين-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-1112770545.html
الأمين العام السابق لـ"الناتو" يكشف عن عمق الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام السابق لحلف الناتو، جورج روبرتسون، أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليس بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب،... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_356efac75a25f505ac7663004c4d49c0.jpg
وكتب في مقال له في صحيفة "تلغراف": "بينما يمثل الرئيس ترامب تحديات فريدة للعلاقات البريطانية الأمريكية، هناك أيضًا اتجاهات طويلة الأمد ستؤثر على السياسة الأمريكية وتزيد من حدة التوترات في العلاقات البريطانية الأمريكية".وأوضح روبرتسون أن ونستون تشرشل هو من صاغ مصطلح "العلاقة الخاصة" لوصف العلاقات البريطانية الأمريكية عام 1946.وكتب روبرتسون: "على مدى السنوات الثمانين الماضية، شهد البلدان فترة فريدة من التعاون الوثيق في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والتفاعل الاقتصادي والتبادل الثقافي، ومع ذلك، بات من الواضح أن وصف هذه العلاقة بأنها "خاصة" أمرٌ عفا عليه الزمن وغير مناسب".وأضاف روبرتسون: "علاوة على ذلك، يتزايد التشكيك في العولمة داخل الولايات المتحدة، مما يدفعها إلى "الانكفاء على الذات" وإعادة توجيه سياستها من الاندماج العالمي إلى "القومية الاقتصادية، كما أن الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تحولات جذرية في السياسة تجاه المملكة المتحدة، مما يحرمها من الاستمرارية".ويرى روبرتسون أن على الحكومة البريطانية الاعتراف باعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع والتخلص منه. كما أعرب عن رأيه بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى إيجاد نهج جديد في علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تتجه سياساتها نحو مزيد من النزعة القومية.وسبق أن أعرب ترامب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرفضه المساعدة في الصراع مع إيران، وقارنه الرئيس برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، واصفًا إياه بالعظيم، لكنه أعرب عن أسفه لأن ستارمر لا يرقى إلى مستوى تشرشل. كما انتقد ترامب ستارمر لسياساته الكارثية في مجالي الهجرة والطاقة.
https://sarabic.ae/20260410/ستارمر-ناقشت-مع-ترامب-الخيارات-العسكرية-بشأن-مضيق-هرمز-1112448722.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_bacda9a6ec2b5bebe2fdeb21261eda4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:12 GMT 22.04.2026
© AP Photo / Leon Nealالرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
صرح الأمين العام السابق لحلف الناتو، جورج روبرتسون، أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليس بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، بل إن أسبابه أعمق من ذلك.
وكتب في مقال له في صحيفة "تلغراف": "بينما يمثل الرئيس ترامب تحديات فريدة للعلاقات البريطانية الأمريكية، هناك أيضًا اتجاهات طويلة الأمد ستؤثر على السياسة الأمريكية وتزيد من حدة التوترات في العلاقات البريطانية الأمريكية".
وأوضح روبرتسون أن ونستون تشرشل هو من صاغ مصطلح "العلاقة الخاصة" لوصف العلاقات البريطانية الأمريكية عام 1946.
وكتب روبرتسون: "على مدى السنوات الثمانين الماضية، شهد البلدان فترة فريدة من التعاون الوثيق في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والتفاعل الاقتصادي والتبادل الثقافي، ومع ذلك، بات من الواضح أن وصف هذه العلاقة بأنها "خاصة" أمرٌ عفا عليه الزمن وغير مناسب".
ومن بين أسباب التباعد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يشير روبرتسون إلى تركيز الولايات المتحدة على التنافس مع الصين وتقليص التزامها بالدفاع عن أوروبا.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ستارمر: ناقشت مع ترامب الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز
10 أبريل, 13:04 GMT
وأضاف روبرتسون: "علاوة على ذلك، يتزايد التشكيك في العولمة داخل الولايات المتحدة، مما يدفعها إلى "الانكفاء على الذات" وإعادة توجيه سياستها من الاندماج العالمي إلى "القومية الاقتصادية، كما أن الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تحولات جذرية في السياسة تجاه المملكة المتحدة، مما يحرمها من الاستمرارية".
ويرى روبرتسون أن على الحكومة البريطانية الاعتراف باعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع والتخلص منه. كما أعرب عن رأيه بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى إيجاد نهج جديد في علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تتجه سياساتها نحو مزيد من النزعة القومية.

وأضاف روبرتسون: "في الوقت نفسه، سيتعين على بريطانيا أن تتقبل حقيقة أن الروابط الثقافية بين البلدين، القائمة على التجارب المشتركة لأجيال خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، آخذة في التراجع".

وسبق أن أعرب ترامب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرفضه المساعدة في الصراع مع إيران، وقارنه الرئيس برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، واصفًا إياه بالعظيم، لكنه أعرب عن أسفه لأن ستارمر لا يرقى إلى مستوى تشرشل. كما انتقد ترامب ستارمر لسياساته الكارثية في مجالي الهجرة والطاقة.
بوريس جونسون ينتقد غياب بريطانيا عن الأزمة بين واشنطن وطهران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала