الأمين العام السابق لـ"الناتو" يكشف عن عمق الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام السابق لحلف الناتو، جورج روبرتسون، أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليس بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب،...

2026-04-22T10:12+0000

وكتب في مقال له في صحيفة "تلغراف": "بينما يمثل الرئيس ترامب تحديات فريدة للعلاقات البريطانية الأمريكية، هناك أيضًا اتجاهات طويلة الأمد ستؤثر على السياسة الأمريكية وتزيد من حدة التوترات في العلاقات البريطانية الأمريكية".وأوضح روبرتسون أن ونستون تشرشل هو من صاغ مصطلح "العلاقة الخاصة" لوصف العلاقات البريطانية الأمريكية عام 1946.وكتب روبرتسون: "على مدى السنوات الثمانين الماضية، شهد البلدان فترة فريدة من التعاون الوثيق في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والتفاعل الاقتصادي والتبادل الثقافي، ومع ذلك، بات من الواضح أن وصف هذه العلاقة بأنها "خاصة" أمرٌ عفا عليه الزمن وغير مناسب".وأضاف روبرتسون: "علاوة على ذلك، يتزايد التشكيك في العولمة داخل الولايات المتحدة، مما يدفعها إلى "الانكفاء على الذات" وإعادة توجيه سياستها من الاندماج العالمي إلى "القومية الاقتصادية، كما أن الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تحولات جذرية في السياسة تجاه المملكة المتحدة، مما يحرمها من الاستمرارية".ويرى روبرتسون أن على الحكومة البريطانية الاعتراف باعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع والتخلص منه. كما أعرب عن رأيه بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى إيجاد نهج جديد في علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تتجه سياساتها نحو مزيد من النزعة القومية.وسبق أن أعرب ترامب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرفضه المساعدة في الصراع مع إيران، وقارنه الرئيس برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، واصفًا إياه بالعظيم، لكنه أعرب عن أسفه لأن ستارمر لا يرقى إلى مستوى تشرشل. كما انتقد ترامب ستارمر لسياساته الكارثية في مجالي الهجرة والطاقة.بوريس جونسون ينتقد غياب بريطانيا عن الأزمة بين واشنطن وطهران

https://sarabic.ae/20260410/ستارمر-ناقشت-مع-ترامب-الخيارات-العسكرية-بشأن-مضيق-هرمز-1112448722.html

