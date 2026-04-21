ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجته
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حلف الناتو بحاجة ماسة إلى الولايات المتحدة، لأنه من دون دعم واشنطن، سيكون التحالف مجرد "نمر من ورق". 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T13:42+0000
وصرح ترامب في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لسنا بحاجة إليهم (الناتو) لن نحتاجهم أبدا، هم بحاجة ماسة إلينا لأنهم نمر من ورق" .واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وقال: "علينا زيادة وتيرة الإنتاج".وادّعى الرئيس ترامب أن الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد محاولات إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية.وقال ترامب: "إنهم يحاولون الوصول إلى هناك، كما تعلمون، لدينا كاميرات تابعة لقوات الفضاء، إنهم (إيران) يحاولون الوصول إليه".
https://sarabic.ae/20250925/القوات-الروسية-تقترب-من-تحرير-بلدة-كيروفسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1105239640.html
13:28 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 13:42 GMT 21.04.2026)
وصرح ترامب في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لسنا بحاجة إليهم (الناتو) لن نحتاجهم أبدا، هم بحاجة ماسة إلينا لأنهم نمر من ورق" .
واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وقال: "علينا زيادة وتيرة الإنتاج".
وكشف أن شركة "رايثيون" للصناعات الدفاعية تشيّد حاليًا خمسة مصانع، كما زعم ترامب أن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية وصواريخ "توماهوك" بأنها الأفضل في العالم.
وادّعى الرئيس ترامب أن الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد محاولات إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية.
وقال ترامب: "إنهم يحاولون الوصول إلى هناك، كما تعلمون، لدينا كاميرات تابعة لقوات الفضاء، إنهم (إيران) يحاولون الوصول إليه".