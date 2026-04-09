ترامب يهاجم الناتو... لم يكن موجودا عندما احتجنا إليه
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون...
2026-04-09T05:23+0000
01:51 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 05:23 GMT 09.04.2026)
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مرة أخرى"، وفق تعبيره.
وأشار ترامب أيضا إلى جزيرة غرينلاند، واصفًا إياها بأنها "كتلة جليدية ضخمة تُدار بشكل سيئ"، على حد قوله.
من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم أمس الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران".
وأضاف روته أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب، "قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم تقديمها الدعم الكافي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".