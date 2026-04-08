إعلام: ترامب قد يعاقب بعض دول الناتو لعدم تعاونها معه في الحرب ضد إيران
2026-04-08T20:49+0000
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم تقديمها الدعم الكافي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".
ويوم أمس الثلاثاء، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".