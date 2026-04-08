دي فانس: إسرائيل عرضت "ضبط النفس" في لبنان للمساعدة في دعم المفاوضات مع إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
دي فانس: إسرائيل عرضت "ضبط النفس" في لبنان للمساعدة في دعم المفاوضات مع إيران
سبوتنيك عربي
صرّح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "وافقت على ضبط النفس في هجماتها على لبنان، للمساعدة في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار مع... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال دي فانس، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته بودابست عائدًا إلى الولايات المتحدة: "الإسرائيليون، مثلما فهمت، اقترحوا صراحة أن يمارسوا بعض ضبط النفس في لبنان، لأنهم يريدون أن يكونوا على ثقة من أن مفاوضاتنا (مع إيران) ستكون ناجحة".واعتبر أن هناك "سوء فهم مشروع، حيث اعتقد الإيرانيون أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان"، زاعمًا أن الولايات المتحدة "لم تتعهد بهذا الأمر مطلقًا"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت اليوم فقط، إلى 254 قتيلا و1165 مصابا.وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
دي فانس: إسرائيل عرضت "ضبط النفس" في لبنان للمساعدة في دعم المفاوضات مع إيران

20:16 GMT 08.04.2026
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
صرّح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "وافقت على ضبط النفس في هجماتها على لبنان، للمساعدة في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار مع إيران"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة "لم تتعهد بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جبهة لبنان، وما حدث سوء فهم"، وفق تعبيره.
وقال دي فانس، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته بودابست عائدًا إلى الولايات المتحدة: "الإسرائيليون، مثلما فهمت، اقترحوا صراحة أن يمارسوا بعض ضبط النفس في لبنان، لأنهم يريدون أن يكونوا على ثقة من أن مفاوضاتنا (مع إيران) ستكون ناجحة".
واعتبر أن هناك "سوء فهم مشروع، حيث اعتقد الإيرانيون أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان"، زاعمًا أن الولايات المتحدة "لم تتعهد بهذا الأمر مطلقًا"، على حد قوله.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "ما جرى التوافق عليه هو أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وحلفاء الولايات المتحدة في إسرائيل ودول الخليج".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت اليوم فقط، إلى 254 قتيلا و1165 مصابا.
البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع روته احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو
وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
