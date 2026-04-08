دي فانس: إسرائيل عرضت "ضبط النفس" في لبنان للمساعدة في دعم المفاوضات مع إيران
سبوتنيك عربي
صرّح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "وافقت على ضبط النفس في هجماتها على لبنان، للمساعدة في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار مع...
صرّح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "وافقت على ضبط النفس في هجماتها على لبنان، للمساعدة في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار مع إيران"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة "لم تتعهد بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جبهة لبنان، وما حدث سوء فهم"، وفق تعبيره.
وقال دي فانس، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته بودابست عائدًا إلى الولايات المتحدة: "الإسرائيليون، مثلما فهمت، اقترحوا صراحة أن يمارسوا بعض ضبط النفس في لبنان، لأنهم يريدون أن يكونوا على ثقة من أن مفاوضاتنا (مع إيران) ستكون ناجحة".
واعتبر أن هناك "سوء فهم مشروع، حيث اعتقد الإيرانيون أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان"، زاعمًا أن الولايات المتحدة "لم تتعهد بهذا الأمر مطلقًا"، على حد قوله.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "ما جرى التوافق عليه هو أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وحلفاء الولايات المتحدة في إسرائيل ودول الخليج".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت اليوم فقط، إلى 254 قتيلا و1165 مصابا.
وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل وإصابة المئات في مختلف أنحاء لبنان، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.