دي فانس: إسرائيل عرضت "ضبط النفس" في لبنان للمساعدة في دعم المفاوضات مع إيران

دي فانس: إسرائيل عرضت "ضبط النفس" في لبنان للمساعدة في دعم المفاوضات مع إيران

سبوتنيك عربي

صرّح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "وافقت على ضبط النفس في هجماتها على لبنان، للمساعدة في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار مع... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T20:16+0000

2026-04-08T20:16+0000

2026-04-08T20:16+0000

وقال دي فانس، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته بودابست عائدًا إلى الولايات المتحدة: "الإسرائيليون، مثلما فهمت، اقترحوا صراحة أن يمارسوا بعض ضبط النفس في لبنان، لأنهم يريدون أن يكونوا على ثقة من أن مفاوضاتنا (مع إيران) ستكون ناجحة".واعتبر أن هناك "سوء فهم مشروع، حيث اعتقد الإيرانيون أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان"، زاعمًا أن الولايات المتحدة "لم تتعهد بهذا الأمر مطلقًا"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت اليوم فقط، إلى 254 قتيلا و1165 مصابا.وجاء في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران