البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع روته احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو

البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع روته احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T18:59+0000

2026-04-08T18:59+0000

2026-04-08T18:59+0000

وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".وقال كروزيتو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "لا أعتقد ذلك، ولن يتمكن من فعل هذا (الانسحاب من الناتو)، وسيحتاج إلى تصويت من الكونغرس، وأشك في أن يكون التصويت لصالحه. وبدلًا من ذلك، قد يتخذ قرارًا بسحب القوات من أوروبا. وهذا من شأنه أن يضعفنا، ويجعلنا أقل حماية، نحن حاليًا لسنا قادرين على العمل بشكل مشترك أو تعويض غيابهم (القوات الأمريكية)".وخلال مؤتمر صحفي عُقد في الآونة الأخيرة، أشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة حلفائها في الناتو، الذين يفعلون كل شيء حتى لا يقدموا المساعدة"، على حد قوله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

