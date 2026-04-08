البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع روته احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T18:59+0000
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".
ويوم أمس الثلاثاء، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".
وقال كروزيتو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "لا أعتقد ذلك، ولن يتمكن من فعل هذا (الانسحاب من الناتو)، وسيحتاج إلى تصويت من الكونغرس، وأشك في أن يكون التصويت لصالحه. وبدلًا من ذلك، قد يتخذ قرارًا بسحب القوات من أوروبا. وهذا من شأنه أن يضعفنا، ويجعلنا أقل حماية، نحن حاليًا لسنا قادرين على العمل بشكل مشترك أو تعويض غيابهم (القوات الأمريكية)".
وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، أنه يدرس "بجدّية" انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، بعد رفض الحلف مساعدته في الحرب ضد إيران.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في الآونة الأخيرة، أشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة حلفائها في الناتو، الذين يفعلون كل شيء حتى لا يقدموا المساعدة"، على حد قوله.