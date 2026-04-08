دميترييف: الأزمة الإيرانية تكشف ضعف "الناتو" وفجوة مع واشنطن
قال الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الإيرانية تكشف عن ضعف هائل في حلف... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T04:03+0000
04:02 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 04:03 GMT 08.04.2026)
قال الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الإيرانية تكشف عن ضعف هائل في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إضافة إلى وجود فجوة عميقة في علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "إن الأزمة الإيرانية تُظهر ضعفًا هائلًا وثغرات استراتيجية لدى الناتو وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن فجوة عميقة (في علاقاتهم) مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، وصف ترامب حلف الناتو بأنه "شريك غير موثوق وضعيف"، كما أعرب ترامب عن شكوكه في قدرة حلف الناتو على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهماً الحلف بـ"سوء المعاملة" وعدم الفعالية في حال وقوع تهديد عالمي.
وقبل ذلك، وصف الزعيم الأمريكي حلف شمال الأطلسي بأنه "نمر من ورق" دون مشاركة الولايات المتحدة، وانتقد بشدة الحلفاء في الكتلة لرفضهم دعم الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران والعمليات الرامية إلى فتح مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.