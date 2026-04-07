وزير الدفاع الإيطالي: ترامب لن يتمكن من مغادرة حلف الناتو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من الانسحاب من حلف الناتو، لكنه قد يقرر سحب القوات من أوروبا. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال كروسيتو: "لا أعتقد ذلك، ولن يتمكن من فعل ذلك (الانسحاب من حلف الناتو ). سيحتاج إلى تصويت من الكونغرس، وأشك في أن يكون التصويت لصالحه".وتابع: "بدلاً من ذلك، قد يقرر سحب القوات من أوروبا. وهذا من شأنه أن يضعفنا ويجعلنا أقل أماناً".في وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه في قدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهمًا الحلف بـ"سوء السلوك" وعدم الفعالية في حال وقوع تهديد عالمي. وفي مقابلة مع صحيفة غربية، صرّح أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من الناتو بعد رفض الحلف المشاركة في العملية ضد إيران.قبل ذلك، وصف الزعيم الأمريكي حلف شمال الأطلسي بأنه "نمر من ورق" دون مشاركة الولايات المتحدة، وانتقد بشدة الحلفاء في الكتلة لرفضهم دعم الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران والعمليات الرامية إلى فتح مضيق هرمز.ترامب يعتزم سحب القوات الأمريكية من ألمانياإعلام: أوروبا ترى "الناتو" مشلولا ويشهد تفككا

https://sarabic.ae/20260401/ترامب-أفكر-جديا-في-الانسحاب-من-الناتو-بعد-فشله-في-الانضمام-لحربنا-على-إيران-1112171855.html

