ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران الأخير لإنهاء الصراع

ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران الأخير لإنهاء الصراع

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن "استيائه" من أحدث مقترح قدمته طهران بشأن اتفاق نووي محتمل لحل النزاع مع بلاده.

2026-05-01T17:04+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض: "إنهم يسعون إلى اتفاق، لكنني لست راضيًا عنه (أحدث مقترح إيراني). سنرى كيف ستتطور الأمور".وتابع الرئيس الأمريكي: "نتواصل مع الكونغرس، ولكن ما من أحد سعى لموافقة الكونغرس على الحرب وحصل عليها. نقوم بكل شيء بشأن المفاوضات ونتواصل مع الباكستانيين".وفي وقت سابق، وفي معرض تعليقه على إمكانية نقل اليورانيوم المخصّب إلى إيران لأغراض الطاقة المدنية والطبية، صرّح ترامب بأن "طهران لن تحصل على أي شيء من الولايات المتحدة الأمريكية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن