البيت الأبيض: ندرس استمرار حرب إيران عشية انتهاء مهلة الشهرين

البيت الأبيض: ندرس استمرار حرب إيران عشية انتهاء مهلة الشهرين

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه يجري محادثات مع الكونغرس، بشأن استمرار الحرب على إيران، عشية انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، ومدتها شهرين. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T17:02+0000

2026-04-30T17:02+0000

2026-04-30T17:02+0000

وتابع: "لا ينبغي للكونغرس تجريد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من صلاحياته في حرب إيران". ‏كما أشار البيت الأبيض إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، التي اندلعت منذ أواخر شهر فبراير/ شباط 2026. وأضاف أنه يدرس إجراءات لزيادة إنتاج أمريكا من النفط قريبا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وكان ترامب أعلن، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

إيران

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, إيران