تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
في ظل استمرار التوتر في المنطقة، وتزايد حدة التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، يعود ملف المواجهة المحتملة بين الجانبين إلى واجهة المشهد السياسي مجددا، ما... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
10:53 GMT 30.04.2026
في ظل استمرار التوتر في المنطقة، وتزايد حدة التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، يعود ملف المواجهة المحتملة بين الجانبين إلى واجهة المشهد السياسي مجددا، ما يثير شهية التساؤلات والتكهنات حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو خيار التصعيد العسكري المباشر، أم أنها ستواصل إدارة الأزمة عبر أدوات الضغط غير المباشر والاحتواء الاستراتيجي.
ويرى مراقبون أن سيناريو الضربة العسكرية المباشرة لا يزال خيارًا مطروحًا نظريًا، لكنه يرتبط بحسابات معقدة تتعلق بتوازنات الإقليم وتداعيات أي مواجهة مفتوحة، بينما يرى اَخرون أن واشنطن قد تفضل تشديد الضغوط الاقتصادية والبحرية، بما في ذلك تعزيز إجراءات الحصار والمراقبة، دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة.
بالتوازي، تبقى احتمالات التهدئة قائمة في حال تدخلت أطراف دولية فاعلة للحد من التصعيد وإعادة فتح قنوات الحوار، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مباشرة قد تتجاوز حدود التقديرات الحالية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة، اليوم الخميس، بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه ضربة حاسمة قبل إنهاء الحرب.
برأيك، هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
إعلام: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران
نائب الرئيس الإيراني: أمن الخليج غير قابل للمساومة بالنسبة لإيران حكومة وشعبا
