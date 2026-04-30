تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار التوتر في المنطقة، وتزايد حدة التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، يعود ملف المواجهة المحتملة بين الجانبين إلى واجهة المشهد السياسي مجددا
2026-04-30T10:53+0000
في ظل استمرار التوتر في المنطقة، وتزايد حدة التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، يعود ملف المواجهة المحتملة بين الجانبين إلى واجهة المشهد السياسي مجددا، ما يثير شهية التساؤلات والتكهنات حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو خيار التصعيد العسكري المباشر، أم أنها ستواصل إدارة الأزمة عبر أدوات الضغط غير المباشر والاحتواء الاستراتيجي.
ويرى مراقبون أن سيناريو الضربة العسكرية المباشرة لا يزال خيارًا مطروحًا نظريًا، لكنه يرتبط بحسابات معقدة تتعلق بتوازنات الإقليم وتداعيات أي مواجهة مفتوحة، بينما يرى اَخرون أن واشنطن قد تفضل تشديد الضغوط الاقتصادية والبحرية، بما في ذلك تعزيز إجراءات الحصار والمراقبة، دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة.
بالتوازي، تبقى احتمالات التهدئة قائمة في حال تدخلت أطراف دولية فاعلة للحد من التصعيد وإعادة فتح قنوات الحوار، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مباشرة قد تتجاوز حدود التقديرات الحالية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة، اليوم الخميس، بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه ضربة حاسمة قبل إنهاء الحرب.
برأيك، هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟