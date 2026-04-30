إسرائيل تكشف عن حجم المعدات العسكرية التي تلقتها من أمريكا منذ اندلاع حرب إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تسلمت شحنة جديدة من الذخائر والمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ...
2026-04-30T14:56+0000
ونشرت الوزارة صورا تُظهر عمليات تفريغ الشحنات في موانئ أسدود وحيفا، مشيرة إلى أنه منذ بدء عملية "زئير الأسد" ضد إيران في أواخر شهر فبراير/ شباط 2026، تم نقل أكثر من 115 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر 403 رحلات جوية و10 رحلات بحرية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة. وكان ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا. وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها. وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260430/الرئيس-الإيراني-يضع-شرطا-أمام-الولايات-المتحدة-لاستئناف-مسار-الدبلوماسية-1113004679.html
https://sarabic.ae/20260430/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-واشنطن-ضربة-مباشرة-جديدة-ضد-إيران-مع-تصاعد-التهديدات؟-1112996109.html
